Una manifestazione del 21 novembre a Dublino ha difeso la « tripla lock » che inquadra le missioni all’estero. Il governo vuole rimuovere il requisito di un mandato delle Nazioni Unite per determinate operazioni. Il testo rimane in discussione in Parlamento e non cambia il mandato dell’UNIFIL in Libano.

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I manifestanti si sono riuniti sabato 21 novembre 2026 a Dublino per difendere la « tripla serratura » che racchiude l’impegno delle forze irlandesi all’estero. Il governo spera che l’assenza di un mandato delle Nazioni Unite non sia più sufficiente per prevenire alcune missioni internazionali. Il progetto rimane in discussione e non cambia il mandato dell’UNIFIL in Libano.

Il « triple lock » nel cuore dell’evento di Dublino

L’incontro al Garden of Remembrance, avversari della riforma ha difeso il mantenimento delle tre autorizzazioni richieste per le missioni interessate: il governo irlandese, il Dáil, la casa inferiore del Parlamento e un mandato delle Nazioni Unite. Per gli organizzatori, la condizione dell’ONU è una garanzia della neutralità militare irlandese.

Il governo sta difendendo un’altra lettura. Ritiene che tale requisito possa impedire all’Irlanda di partecipare alle operazioni internazionali quando il Consiglio di sicurezza è bloccato. Il testo non chiuderebbe la porta alle operazioni delle Nazioni Unite. Permetterebbe, in condizioni, la partecipazione alle forze internazionali sostenute o autorizzate da altre organizzazioni. Le missioni dovrebbero rimanere coerenti con i principi della Carta delle Nazioni Unite.

Il governo avrebbe mantenuto le mani, il Dáil avrebbe votato come appropriato

Il progetto mantiene l’approvazione del governo e il voto Dáil quando richiesto. Tuttavia, si estenderebbe l’eccezione che esonera alcune piccole quote da una risoluzione della camera inferiore. Essa distingue così tra l’autorizzazione irlandese a partecipare ad un’operazione e il quadro internazionale in cui si svolge.

Il 21 ottobre, Dáil ha rinviato il testo alla Commissione per la difesa e la sicurezza nazionale. Questa votazione non è stata un’adozione definitiva. Il progetto non è entrato in vigore.

In Libano, il mandato dell’UNIFIL rimane una decisione delle Nazioni Unite

Il progetto irlandese prevede una partecipazione continua alle missioni delle Nazioni Unite esistenti se entrerà in vigore. Non decide un ritiro irlandese dal Libano o sulla partecipazione di Dublino a un accordo successivo all’UNIFIL.

La risoluzione del Consiglio di sicurezza 2790 stabilisce il 31 dicembre 2026 come fine del mandato dell’UNIFIL e prevede quindi un ritiro graduale. Un emendamento alla sola legge irlandese non poteva avanzare o prorogare questa scadenza.

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