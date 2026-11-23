Stellantis annuncia la fine del suo programma ufficiale di resistenza dopo la stagione 2026 di Peugeot. La band rimarrà in Formula E fino alla fine della stagione 13, nell’estate del 2027. Vuole rafforzare le sue vendite di auto da rally a team di clienti e anche sviluppare modelli di strada sportiva.

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Stellantis pone fine agli impegni del Campionato Mondiale ufficiale, con due scadenze separate. Peugeot ha lasciato la resistenza dopo la stagione 2026. In Formula E, il gruppo prevede di rimanere fino all’estate del 2027. Tuttavia, continuerà a fornire automobili competitive ai clienti e sviluppare modelli sportivi.

Stellantis ha annunciato lunedì 23 novembre a Poissy, che avrebbe messo a fuoco le sue attività motoristiche. Il ritiro riguarda i suoi programmi ufficiali World Endurance Championship (WEC) e Formula E. Il produttore non chiude il suo ramo di concorrenza. Vuole utilizzare le sue risorse su progetti relativi alle vetture che vende, sia per la gara che per la strada.

Peugeot lascia resistenza dopo la sua ultima gara a Monza

Per Peugeot, la decisione arriva dopo l’ultimo round del 2026 campionato. L’8 novembre, i due 9X8 assunti dalla squadra di Peugeot TotalEnergies hanno preso il quarto e l’ottavo posto alle 6 Ore di Monza. Il marchio ha gareggiato nella stessa città nella prima gara del 9X8 nel luglio 2022.

Il ritiro terminò quindi il programma di fabbrica che aveva portato Peugeot nella categoria superiore del campionato, gli Hypercars. Questo non è un pacchetto da annunciare per un altro evento sul calendario 2026: la stagione è finita. Stellantis non ha annunciato che un cliente stabile avrebbe ripreso il 9X8 dopo che il team ufficiale è partito.

In Formula E, un’altra stagione

Il calendario è diverso in Formula E, dove le monoseater elettriche corrono. Stellantis indica che andrà alla fine della tredicesima stagione del campionato, che si concluderà nell’estate 2027. L’annuncio del Gruppo non pone quindi fine ai suoi impegni in questo settore. Non fissa una nuova scadenza comune per entrambi i campionati.

Auto per team di clienti e per la strada

In concorso-cliente, il produttore sviluppa e vende auto a squadre che li assumono. È diverso da un programma di fabbrica, dove il marchio assume la propria squadra al campionato. Stellantis vuole in particolare rafforzare la sua offerta multi-brand di auto da rally per i clienti. Non promette di sostituire il suo programma di resistenza mondiale con un altro impegno ufficiale del Campionato del Mondo.

Il gruppo intende inoltre mobilitare i propri ingegneri sui modelli di strade sportive, in particolare in Alfa Romeo e Maserati, nonché sulle versioni GTi di Peugeot, HF de Lancia e GSE d’Opel. Dal lato del lavoro, ha detto che voleva tenere i dipendenti interessati e guardare con loro per le possibilità di ridistribuzione interna. Il gruppo non specifica il numero di posti interessati o la loro distribuzione tra i programmi mantenuti.

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