Nel suo stato di ottobre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità distingue tra centri di cura ancora aperti e servizi che possono effettivamente fornire. A Gaza, la mancanza di forniture e attrezzature limita l’analisi di routine e alcuni esami specializzati. Tuttavia, i dati non misurano il numero di pazienti in attesa o il tempo per ottenere un risultato.

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Nel suo stato di ottobre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità distingue tra centri di cura ancora aperti e servizi che possono effettivamente fornire. A Gaza, la mancanza di forniture e attrezzature limita l’analisi di routine e alcuni esami specializzati. Tuttavia, i dati non misurano il numero di pazienti in attesa o il tempo per ottenere un risultato.

Che copertura parziale di apertura

Dei 162 centri sanitari valutati nella Striscia di Gaza, la classe QUI 81 è parzialmente funzionale. Nessuno di loro ha raggiunto il pieno livello di funzionamento in questo sondaggio. Gli altri sono classificati come non funzionali o distrutti. Questa zona comprende centri pubblici, strutture dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i Rifugiati e i centri comunitari. Non sono solo ospedali.

Questa distinzione cambia la lettura delle cifre. Un centro può ricevere pazienti senza assicurare sul posto tutti gli esami di cui hanno bisogno. L’indagine OMS separa così la condizione dell’edificio, la possibilità di accesso e la disponibilità di benefici. In un sistema di assistenza già collaudato, questi tre elementi non necessariamente recuperare allo stesso ritmo.

Da esami di routine a analisi specializzate

Le analisi di base includono il monitoraggio delle malattie prenatali e croniche. Nella sua relazione annuale del 2025, l’agenzia delle Nazioni Unite afferma che i suoi restanti centri medici e punti hanno mantenuto determinati servizi, comprese le misure di glucosio nel sangue, i test di monitoraggio dell’anemia e una gamma limitata di test biochimici. Si riferisce anche la carenza di materiali di consumo. Questo rapporto descrive ciò che l’Agenzia è stata in grado di mantenere nel 2025. Non ha elencato i test disponibili in ogni centro nel novembre 2026.

Il più recente sondaggio dell’OMS mostra un problema simile per alcuni esami ospedalieri. Dei tre ospedali pubblici in funzione dove erano previste analisi di laboratorio altamente specializzate, si potrebbe fornire loro senza restrizioni, un altro li ha offerti solo parzialmente e quest’ultimo non li ha proposti. La figura copre queste tre istituzioni, non tutti gli ospedali e i laboratori di Gaza. QUI cita la mancanza di attrezzature e forniture come uno degli ostacoli nelle due strutture in cui il servizio non ha raggiunto il livello previsto.

Ciò che le cifre non permettono di dire

L’OMS aveva già allertato a settembre circa le difficoltà nel portare apparecchiature diagnostiche. Queste restrizioni riguardano sia il monitoraggio individuale che la sorveglianza delle malattie. Quando un test è meno accessibile, i caregiver hanno meno informazioni per seguire alcuni pazienti. Le autorità sanitarie hanno anche meno risultati per misurare l’evoluzione di un rischio collettivo. Questo, d’altra parte, non permette di dedurre il numero di infezioni non rilevate.

La relazione umanitaria dell’ONU del 18 novembre mostra che i problemi di accesso, la carenza e i danni alle infrastrutture sono proseguiti durante il periodo da essa coperto. Non fornisce un nuovo conteggio di laboratori o un tempo medio per ottenere un’analisi. Aumentare il numero di centri in grado di ricevere pazienti è un passo; controllare quali test possono eseguire e in quali condizioni è un’altra misura di recupero.

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