Il comunicato adottato il 16 novembre a Islamabad sostiene esplicitamente gli sforzi del Pakistan e del Qatar per avvicinare gli Stati Uniti e l’Iran. L’Egitto, da parte sua, conferma che coordina i suoi sforzi con Islamabad in un altro quadro regionale. Questi due canali si completano a vicenda senza avere lo stesso mandato, e nessun annuncio stabilisce una nuova negoziazione diretta.

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Il comunicato adottato il 16 novembre a Islamabad sostiene esplicitamente gli sforzi del Pakistan e del Qatar per avvicinare gli Stati Uniti e l’Iran. L’Egitto, da parte sua, conferma che coordina i suoi sforzi con Islamabad in un altro quadro regionale. Questi due canali si completano a vicenda senza avere lo stesso mandato, e nessun annuncio stabilisce una nuova negoziazione diretta.

Islamabad: sostegno politico, non accordo tra i partiti

I ministri e i capi della delegazione dell’Organizzazione di cooperazione economica, riuniti a Islamabad il 16 novembre, hanno sostenuto gli sforzi di mediazione del Pakistan e del Qatar. Essi hanno anche accolto con favore il principio di un’iniziativa iraniana per porre fine al conflitto. Il comunicato stampa non pubblica il contenuto di questa iniziativa, non gli assegna l’Accordo di Washington e non fissa la data per i colloqui. Esso dà sostegno politico regionale al lavoro degli intermediari, senza cambiare l’impegno tra le due parti.

Ancora una volta il Ministero degli Esteri del Pakistan ha sostenuto che il ruolo nella sua comunicazione stampa il 20 novembre. Per spiegare l’approccio di Islamabad, ha ricordato il memorandum di Islamabad e le successive riunioni in Svizzera. Questo promemoria riguarda un quadro già stabilito. Non costituisce un rinnovo automatico delle riunioni o una conferma di una nuova proposta accettata.

Qatar e Pakistan partecipano allo stesso quadro

Il ruolo di entrambi i paesi è descritto nelle loro comunicazioni ufficiali. Nel mese di giugno, Doha ha annunciato un incontro di alto livello in Svizzera che coinvolge Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan. Il comunicato dei due difensori emessi alla fine di questa riunione descrive l’istituzione di un comitato responsabile del follow-up politico dei démarches. La presidenza o la ricezione di un formato regionale, l’organizzazione di riunioni e di supporto diplomatico non sono esattamente le stesse. Sono i testi di giugno e del comunicato di Islamabad di novembre, letti insieme, che identificano il tandem responsabile della mediazione in questo contesto.

I contatti continui non pregiudicano i risultati. Un intermediario può inoltrare una proposta senza che il destinatario lo accetti. Essa può anche accettare di continuare gli scambi senza fissare un’agenda pubblica. I documenti non consentono quindi di riaprire i negoziati a livello delle delegazioni americane e iraniana.

L’Egitto interviene a un altro livello

Il 15 novembre, il Ministero degli Affari Esteri egiziano ha annunciato un incontro tra il ministro Badr Abdelatty e la sua controparte pakistana Ishaq Dar. Il Cairo dice che vuole creare le condizioni per una ripresa del dialogo e coordinare i suoi sforzi nel cosiddetto Quattro Regional Group, che riunisce Egitto, Pakistan, Turchia e Arabia Saudita. Il gruppo ha discusso con le sue controparti francesi, tedesche, italiane e britanniche il 23 ottobre a Istanbul. Il comunicato congiunto elenca diversi argomenti, tra cui il conflitto con l’Iran e la sicurezza della navigazione, senza sostituire il formato di mediazione tra Washington e Teheran.

L’Egitto conduce anche il suo commercio con l’Iran. Ha riferito su un’intervista all’inizio di novembre tra Badr Abdelatty e Abbas Araghchi. Questo contatto ha stabilito uno sforzo per de-escalate, ma nessun testo ufficiale consultato ha affidato il Cairo con lo stesso ruolo di Doha e Islamabad nel canale americano-iraniano. La differenza è che l’Egitto può sostenere la ripresa dei negoziati senza essere responsabile di guidarli.

Il cambiamento da monitorare non è quindi un’altra indicazione di ottimismo. Questo sarebbe l’annuncio coerente di una riunione, l’accettazione di un ordine del giorno o di un testo approvato da entrambe le parti. Nessuno di questi tre elementi sono stabiliti nei recenti documenti esaminati.

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