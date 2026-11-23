Nuovi scioperi sono riportati a Baraachit e Hadatha, mentre cinque arresti sono segnalati a Qaa, contro tre annunciati dall’esercito. Emmanuel Macron scrive a Joseph Aoun sulla sovranità libanese. Nvidia restituisce immediatamente Jensen Huang. A Bruxelles, le cancellazioni dei voli durano fino a sera.

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Lunedì 23 novembre 2026, ore 18 a Beirut. L’Agenzia Nazionale dell’Informazione riferisce nuovi scioperi a Baraachit e Hadatha, nel Sud. Due canali libanesi riportano cinque arresti nell’indagine di esplosivi sequestrati in Qaa, rispetto a tre segnalati dall’esercito. Emmanuel Macron riafferma il suo sostegno al Libano in una lettera a Joseph Aoun. Negli Stati Uniti, Nvidia annuncia il ritorno del suo co-fondatore Jensen Huang alla gestione.

Libano meridionale: scioperi segnalati a Baraachit e Hadatha

L’Agenzia Nazionale dell’Informazione (ANI) ha riferito due aeromobili israeliani vicino a Baraachit, seguiti da uno sciopero nel distretto di Hadatha, Bint Jbeil. Si riferisce separatamente due esplosioni di droni a Nabatiyah al-Faukah, a meno di mezz’ora di distanza. I dispacci non indicano una valutazione umana per questi fatti. L’ora di trasmissione di una spedizione non consente la data precisa degli scioperi.

Queste informazioni sono distinte dal fuoco di artiglieria riportato all’inizio di lunedì nel sud. L’uomo ferito nelle aree di Nabatiyah e Kfar Rummane, riportato dalla ANI al mattino, è stato colpito dall’esplosione di un oggetto non identificato. L’uomo ferito non è incluso nei risultati degli scioperi del pomeriggio.

Qaa: cinque arresti segnalati, tre annunciati dall’esercito

A Qaaa, nel nord di Bekaa, le catene Al-Jadeed e LBCI riportano cinque arresti dopo il sequestro di materiali esplosivi di sabato. Nel suo comunicato domenicale, l’esercito libanese ha annunciato tre arresti e un attacco di circa 264 chili. I due canali non danno lo stesso stato di trasmissione del file all’intelligenza militare. Nessun nuovo account ufficiale è stato annunciato nei documenti consultati.

L’esercito ha detto che i materiali esplosivi erano stati contrabbandati dalla Siria. Non ha identificato alcun proprietario o organizzazione dietro il carico. Una fonte di sicurezza citata da un’agenzia di stampa sostiene che i primi tre sospetti non hanno affiliazione partigiana. Queste informazioni riguardano queste tre persone e non costituiscono una conclusione dell’indagine.

Francia-Libano: Macron scrive a Joseph Aoun

In occasione dell’83 ° anniversario dell’indipendenza del Libano, il presidente francese ha inviato una lettera a Joseph Aoun, che è stato riferito dalla presidenza libanese di lunedì. Emmanuel Macron ribadisce il sostegno della Francia al Libano. Esso accoglie con favore l’apertura di colloqui diretti e presenta l’accordo quadro del 26 giugno, concluso nell’ambito degli auspici degli Stati Uniti tra Libano e Israele, come primo passo verso il rafforzamento della sovranità libanese sotto la risoluzione del Consiglio di sicurezza 1701.

La lettera non costituisce un nuovo accordo o decisione sulla presenza internazionale dopo UNIFIL. L’attuale mandato della missione termina il 31 dicembre. Il suo ritiro deve essere organizzato nel 2027; Il 19 novembre non è stata annunciata alcuna missione di sostituzione dopo le consultazioni del Consiglio di sicurezza.

Nvidia annuncia il ritorno di Jensen Huang

Il Consiglio di Amministrazione ha votato all’unanimità per ripristinare il cofondatore come Presidente e CEO di Nvidia e al Consiglio di Amministrazione. Il gruppo ha deciso lunedì. Colette Kress ha lasciato l’ad interim ma ha mantenuto la gestione finanziaria, che non aveva abbandonato. La settimana scorsa, il presidente del consiglio ha detto che la società non ha intenzione di reintegrare Huang.

Nvidia afferma che il Consiglio, dopo aver ottenuto i consigli di alti funzionari americani, ritiene che questo ritorno non costituisca un rischio per la sicurezza nazionale. Questa valutazione non termina l’indagine indipendente della società e non pregiudica quella delle autorità californiane, che ha richiesto documenti il 19 novembre.

Bruxelles: i voli cancellati fino alle 21:00 ora locale

L’aeroporto di Bruxelles annuncia la cancellazione di tutte le partenze e gli arrivi programmati il lunedì tra le 7:00 e le 9:00 ora belga a causa del movimento sociale che colpisce anche il controllo del traffico aereo. Per i voli dopo le 21:00 o le 22:00 a Beirut, l’aeroporto consiglia di seguire le istruzioni dell’azienda. Si prevede un giorno particolarmente occupato il martedì 24 novembre, senza annunciare lo stesso intervallo di cancellazione per martedì.

Agenda: proiezione alle ore 19.00 al NDU Film Festival

L’Università di Notre-Dame de Louaizé ha una proiezione il lunedì alle ore 19 presso il Bechara El Rahi Theatre nel suo campus principale. La 19° edizione del suo festival internazionale prosegue fino al 27 novembre. Il programma annuncia seminari alle ore 16 e proiezioni alle ore 19 di martedì e mercoledì. L’attore e regista libanese Camille Salameh è l’ospite d’onore.

Archivio fotografico: la cornice di Raouché, Beirut. Fotografia pubblicata nell’agosto 2020, non legata agli eventi della giornata. © François El Bacha / Libnanews.

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