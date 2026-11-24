Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha condannato martedì l’attacco a una torre nel distretto finanziario di Riyadh. La difesa civile saudita ha riferito 11 feriti e attribuito l’attacco al Houthis. Il Regno Unito ha annunciato sanzioni lo stesso giorno contro il movimento yemenita e quattro dei suoi funzionari.

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Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha condannato martedì 24 novembre l’attacco a una torre nel distretto finanziario di Riyadh, che la difesa civile saudita ha attribuito al Houthis. Le autorità saudite denunciano 11 feriti. Nella sua dichiarazione rinviata alle 21. Tempo di Beirut, Salam ha denunciato un attacco alla sovranità dell’Arabia Saudita e una minaccia alla stabilità della regione.

Undici feriti secondo la difesa civile saudita

La direzione della difesa civile saudita ha annunciato questa valutazione martedì. Essa pone l’attacco nel distretto finanziario della capitale e lo attribuisce al movimento yemenita. Il Segretario Generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, Jassem Al-Budawi, ha anche condannato l’attacco e ha chiesto una risposta internazionale.

Questo è un nuovo incidente in questo settore, separato da quello riportato il 19 novembre. In quel giorno, il Ministero degli Esteri saudita aveva denunciato gli attacchi alle installazioni civili ed economiche nella capitale e riportato danni materiali nello stesso quartiere. Il rapporto di 11 persone ferite riguarda l’attacco riportato il 24 novembre.

Londra punisce il movimento e quattro leader

Il governo britannico ha annunciato lo stesso giorno un bene congelare contro Ansar Allah, il nome ufficiale del movimento Houthi, e quattro dei suoi funzionari. Questi ultimi sono anche vietati di entrare nel Regno Unito. Londra presenta queste misure come risposta alla ripresa delle ostilità nello Yemen e nella regione, attacchi alla navigazione commerciale e gravi violazioni dei diritti umani. Allo stesso tempo, il Tesoro britannico ha rilasciato una licenza generale per limitare l’impatto delle sanzioni sugli aiuti umanitari e alcune attività civili essenziali nello Yemen.

Archivi fotografici: il distretto finanziario di Re Abdullah a Riyadh, 8 febbraio 2025. Kolaiel / Wikimedia Commons, CC0. Boxe e vestire Libnanews. La fotografia non mostra l’attacco.

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