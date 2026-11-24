Un’operazione coordinata da Europol a Siviglia ha interrotto 57 servizi televisivi illegali. Gli investitori provenienti da 11 paesi hanno identificato 321 siti e tracciato oltre 26 milioni di euro in transazioni criptovaluta. L’Agenzia afferma che le analisi continuano e che queste informazioni si nutriranno di indagini nazionali.

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Europol ha annunciato martedì 24 novembre che aveva tracciato oltre 26 milioni di euro in transazioni criptovaluta relative ai servizi Internet TV illegali. L’operazione, condotta dal 16 al 20 novembre a Siviglia con le autorità di undici paesi, ha interrotto 57 servizi e identificato 321 siti. L’agenzia non presenta l’importo tracciato come importo sequestrato.

Tre numeri che non misurano la stessa cosa

I 57 servizi menzionati da Europol, secondo l’Agenzia, trasmettono canali televisivi, live sport o film senza autorizzazione. I 321 siti identificati offrono contenuti protetti senza diritti. Il loro traffico annuo cumulativo ha superato 7,3 milioni di visite dopo Europol. Queste sono visite, non un conteggio di abbonati o persone, e il comunicato stampa non dice che tutti i 321 siti sono stati chiusi.

Il bilancio finanziario copre le operazioni che gli investigatori sono stati in grado di tracciare in questa fase. Non dà i profitti netti di ogni servizio o gli importi che sarebbero restituiti ai beneficiari idonei. Continua l’analisi. Questa distinzione conta: interrompere l’accesso può interrompere un servizio senza identificare coloro che raccolgono gli abbonamenti. Le autorità hanno quindi cercato di collegare i pagamenti ai loro beneficiari per alimentare le indagini nazionali.

Hanno partecipato undici paesi, tra cui gli Stati Uniti

La polizia nazionale spagnola ha ospitato il lavoro a Siviglia. Gli investigatori provenivano da Belgio, Bulgaria, Croazia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Stati Uniti. Interpol, l’Ufficio di Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea e diverse società di criptovaluta hanno partecipato anche. Europol annuncia che le informazioni raccolte saranno utilizzate dalle autorità nazionali per identificare i sospetti e per identificare le attività connesse alle attività in questione.

Archivio Foto: Europol sede a L’Aia, separata dalla posizione dell’operazione a Siviglia. OSeveno, via Wikimedia Commons. Fotografia incorniciata e titrata,CC BY-SA 3.0.

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