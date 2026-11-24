UKMTO ha pubblicato due nuove comunicazioni sulle navi colpite da proiettili non identificati nello Stretto di Ormuz. Tutti gli equipaggi furono contati e le navi continuarono ad attraversare. Danni, possibili inquinamento e responsabilità per il licenziamento rimangono sconosciuti.

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Martedì 24 novembre, UKMTO ha pubblicato due comunicazioni di nuovi impatti di proiettili non identificati nello Stretto di Ormuz. Le navi continuarono la loro traversata e tutti i membri dell’equipaggio furono contati, dice il centro. Non designa alcuna persona responsabile e non ha ancora stabilito l’entità del danno o eventuali conseguenze per l’ambiente.

Rapporti ricevuti dopo i fatti

Il primo parere riguardava tre navi colpite. La seconda riguarda una petroliera. Le comunicazioni non danno i nomi degli edifici o i dettagli che consentono di redigere pubblicamente un bilancio cumulativo senza il rischio di doppio conteggio. Essi affermano di aver ricevuto i rapporti in ritardo: la loro pubblicazione il martedì non significa che i fatti si siano verificati quel giorno.

Il centro è il rapporto su una singola cisterna domenica 22 novembre. Le due versioni accessibili della comunicazione relativa a tre navi danno date diverse, 22 e 23. Il loro contenuto è coerente con il numero di navi segnalate, la natura non identificata dei proiettili e la continua traversata.

Le opinioni del Regno Unito non attribuiscono impatti

Il ramo navale delle Guardie Rivoluzionarie iraniane affermò separatamente che le petroliere avevano colpito le miniere. Le opinioni britanniche non confermano questa spiegazione o che i due conti si riferiscono alle stesse navi. Il fatto che tutti gli equipaggi sono stati rappresentati non vale un pieno equilibrio di danni a bordo.

Queste comunicazioni sono oltre a quelle relative a due petroliere colpite sabato 21 novembre, già segnalate dalla UKMTO. Essi non annunciano alcuna chiusura della traversata e non forniscono una misura di traffico dagli ultimi incidenti.

Archivio immagine: Lo Stretto di Ormuz e l’isola di Qeshm visto dal satellite Terra il 2 dicembre 2020. MODIS Land Rapid Response Team / NASA GSFC, pubblico dominio negli Stati Uniti. Boxe e vestire Libnanews. Questa immagine non mostra nessuno degli incidenti segnalati.

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