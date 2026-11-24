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California, Massachusetts e lo Stato di New York hanno presentato lunedì 23 novembre, con una coalizione di altri stati, un appello contro una regola federale sulle sovvenzioni per l’edilizia. Essi chiedono a un tribunale federale in Massachusetts di impedire la sua applicazione alle famiglie i cui membri sono idonei per l’assistenza e altri non sono a causa del loro status di migrazione.

L’aiuto pro rata è al centro della controversia

L’attuale meccanismo permette ad alcune famiglie mista-status di vivere insieme in alloggi assistiti. La sovvenzione è calcolata sulla base di membri idonei, come i bambini o gli adulti cittadini degli Stati Uniti con status migratorio riconosciuto dal programma. Gli avvocati generali sostengono che la presenza di un altro membro della famiglia non deve privare le persone ammissibili di tale assistenza.

La regola U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) richiede la verifica dello stato di cittadinanza o migrazione idonei di tutti i candidati e beneficiari, indipendentemente dall’età. Se consentito dalla legge, gli aiuti provvisti non dovrebbero più essere estesi a tempo indeterminato: essa diventa una misura temporanea durante la verifica. Il Dipartimento ritiene che questa lettura applichi più fedelmente la legge federale. Al contrario, il denunciante afferma che il dipartimento ha superato i suoi poteri e che le persone ammissibili possono perdere il loro alloggio.

L’azione da sola non ha sospeso la regola

Il file include l’alloggiamento pubblico, i buoni per la scelta degli alloggi noti come « Sezione 8 » e alcuni aiuti legati all’abitazione. Non si pone in discussione tutti gli accordi di alloggio negli Stati Uniti. La coalizione chiede alla corte di annullare la regola e bloccare la sua attuazione per gli stati denuncianti, le loro comunità e le loro organizzazioni di alloggi pubblici.

La regola prevede l’entrata in vigore il 14 dicembre. Questa data non significa che tutti gli aiuti cesserebbero in quel giorno: la questione dell’applicazione è ora contestata in tribunale, e una denuncia non è un ordine di sospensione.

Archivio fotografico: Robert C. Weaver Federal Building a Washington, D.C., ex quartier generale di Housing and Urban Development. U.S. Department of Housing (HUD), U.S. pubblico dominio, via Wikimedia Commons. Layout Libnanews.

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