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Il reddito disponibile delle famiglie americane è aumentato dello 0,5% in ottobre dopo l’adeguamento per l’inflazione. Il consumo reale è diminuito leggermente di meno dello 0,1%. I dati pubblicati il 25 novembre dal Bureau of Economic Analysis (BEA) mostrano un’inversione di reddito dopo la caduta di settembre, senza una ripresa degli acquisti di volume.

Aumento delle spese in dollari, non in volume

Reddito monouso, calcolato dopo le imposte correnti, aumentato dello 0,8% in dollari correnti. La spesa dei consumatori è aumentata dello 0,3 per cento, o di 63,8 miliardi di dollari all’anno. Di questo importo, 52.1 miliardi sono servizi e 11,8 miliardi sono beni. Gli aumenti dei prezzi al consumo misurati dalla BEA hanno raggiunto anche lo 0,3% al mese.

Dopo la correzione dei prezzi, la BEA ha constatato un calo di 5,8 miliardi di dollari nei tassi annuali per la spesa dei consumatori. È abbastanza basso da rotondo a 0,0% nella tabella mensile. Nel mese di settembre, le cifre rivedute indicano una diminuzione dello 0,2% del reddito reale disponibile e un aumento dello 0,1% del consumo reale.

Retribuzioni, dividendi e rimborsi dei premi

La compensazione per i dipendenti privati ha contribuito all’aumento del reddito in ottobre. La BEA nota anche un aumento dei dividendi e dei benefici pubblici, che sono stati sostenuti in parte da rimborsi una tantum dei premi correlati a Medicare. Il tasso di risparmio delle famiglie era del 4,1% del reddito disponibile.

Prezzi al consumo in crescita del 3,8%

L’indice dei prezzi di spesa dei consumatori, o ECP, è aumentato dello 0,3% in ottobre, rispetto allo 0,5% in settembre. Senza cibo ed energia, il suo aumento mensile è rimasto allo 0,3%. Nel corso di un anno, i prezzi misurati dal PES sono aumentati del 3,8% e del 3,3% escludendo cibo ed energia. La BEA pubblicherà i dati di novembre del 23 dicembre.

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