Prima che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite raccomanda la divisione del proxy palestinese, il rappresentante del Libano, Camille Chamoun, ha presentato un’altra formula: uno stato federale, con cantoni arabi ed ebrei. Il verbale dell’incontro mostra cosa rappresenta Beirut e perché il suo rappresentante ha ripreso il piano poco prima della votazione.

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Prima che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite raccomanda la divisione del proxy palestinese, il rappresentante del Libano, Camille Chamoun, ha presentato un’altra formula: uno stato federale, con cantoni arabi ed ebrei. Il verbale dell’incontro mostra cosa rappresenta Beirut e perché il suo rappresentante ha ripreso il piano poco prima della votazione.

Sabato 29 novembre 1947, a Flushing Meadow, nello Stato di New York, il Presidente dell’Assemblea Generale, il brasiliano Oswaldo Aranha, sta per votare sulla relazione sul futuro della Palestina. Camille Chamoun ha chiesto il pavimento per conto del Libano. In quel giorno, il futuro Presidente della Repubblica non era soddisfatto di annunciare che il suo paese si opponeva alla divisione. Esso definisce i principi di un altro progetto e torna, poco prima del lancio, su come il testo è stato preparato.

Due categorie di cantoni, uno Stato comune

Il giorno prima, il rappresentante della Francia aveva chiesto un rinvio di 24 ore per valutare se fosse ancora possibile una formula di conciliazione. Chamoun ha ringraziato i rappresentanti di Francia e Colombia per le loro dichiarazioni. Tuttavia, ha criticato gli organizzatori dei dibattiti per non avere, a suo avviso, impegnato in un autentico processo di conciliazione con le delegazioni arabe. Ha riconosciuto che il tempo trascorso dal precedente incontro non aveva consentito un testo completo.

La relazione dell’ONU elenca i sei principi proposti da Chamoun. La Palestina sarebbe stata istituita come Stato federale indipendente prima del 1o agosto 1948. Un governo federale coesisterebbe con i cantoni arabi ed ebrei. I loro limiti sarebbero attratti in modo da ridurre il numero di persone che sarebbero in minoranza nel loro cantone. Un’Assemblea Costituente, eletta da suffragio universale diretto e composta in proporzione alle diverse componenti della popolazione, redigerebbe la Costituzione.

Chamoun propone di attingere al sistema americano per distribuire poteri tra lo stato federale e i cantoni. Cita anche l’autonomia locale svizzera. La Costituzione proteggerebbe i luoghi santi e garantirebbe la libertà di accesso, di visita e di culto, così come i diritti delle istituzioni religiose. Tuttavia, il documento non dà una mappa dei Cantoni o una distribuzione definitiva dei poteri. La sua delegazione ha presentato questi principi come base di discussione, non come una Costituzione pronta ad entrare in vigore.

Libano tra i tredici voti contro

Prima dell’elezione, Chamoun intervenne una seconda volta. Ha chiesto che l’Assemblea decida prima sulle raccomandazioni che, ha detto, erano state concordate in un sottocomitato. Egli riteneva che i voti tecnici sull’unione economica non rispondessero alla domanda principale: se dividere o meno il territorio in due stati. Aranha ha risposto che queste raccomandazioni erano incluse nelle relazioni dei sottocomitati e non nel progetto trasmesso all’Assemblea. Voterà senza votazione separata su tali punti.

La risoluzione 181 (II) è stata adottata con 33 voti a 13, con 10 astensioni e un membro non votante. Il Libano è tra gli avversari, tra cui Egitto, Iraq e Siria. La Francia, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica hanno votato a favore; il Regno Unito, allora potere d’azione, rimane. Il testo raccomanda due stati, uno arabo e l’altro ebraico, legati da un’unione economica, e uno status internazionale separato per Gerusalemme. È una raccomandazione per la condivisione, non un accordo firmato da entrambe le parti.

Dal rostro delle Nazioni Unite al Naqoura Armistice

Il Libano era membro fondatore delle Nazioni Unite dal 1945. Due anni dopo, la sua delegazione era stata in grado di presentare una soluzione che manteneva un quadro politico comune, anche se non era stata messa allo stesso voto del piano di condivisione. L’intervento di Chamoun permette quindi di distinguere, negli archivi, il rifiuto libanese dal testo finale e la proposta che ha effettivamente difeso.

Le frontiere previste nel 1947 non entrarono in vigore come erano state disegnate. Dopo la guerra del 1948, il Libano e Israele firmarono un accordo generale a Ras Naqurah il 23 marzo 1949. Questo documento regolava la cessazione delle ostilità sul loro fronte. Non rifletteva la divisione raccomandata dall’Assemblea o la bozza federale presentata da Chamoun.

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