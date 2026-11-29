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I clienti di Ueno Bank che hanno recuperato solo parte dei loro depositi potrebbero presto cambiare le banche senza dover scegliere uno stesso. La Banca Centrale del Paraguay (BCP) ha annunciato il 26 novembre che stava progettando di lanciare, nella settimana del 30 novembre, il premio per gara di un sacco di beni e depositi. L’apertura di questa procedura non significa che i conti saranno già trasferiti lunedì.

I depositi di ricezione bancari notificano ai clienti

Dopo l’assegnazione di un lotto, l’istituzione che prende il sopravvento prenderà i depositi, prestiti e altri prodotti inclusi in quel lotto. Spetta a lui, e non ai clienti, prendere l’iniziativa del contatto. PCO afferma che non sono necessari passi in questa fase per i candidati coinvolti nei trasferimenti. Non ha annunciato una data in cui ogni account diventerà riutilizzabile.

La banca centrale stima che questa operazione beneficerà quasi il 99% delle persone e delle imprese con depositi superiori a 40 salari minimi, comprese le piccole imprese. La percentuale si riferisce al numero di clienti coinvolti, non alla quota del valore dei depositi da recuperare.

La Ueno Bank è stata intervenuta il 2 novembre. Nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria di novembre, il PCO afferma che, a partire dall’11 novembre, 1.83 milioni di depositanti avevano già ricevuto progressi nell’importo totale di circa 4 trilioni di guarani. Tali anticipi rientrano nel meccanismo di garanzia; le offerte annunciate il 26 novembre sono per i restanti depositi da elaborare.

I fondi di investimento seguono una procedura separata

I titolari di azioni di fondi gestiti da Ueno AFPISA potranno richiedere il rimborso dei loro investimenti fino a 30 milioni di guaranis a settimana, secondo il calendario annunciato dal regolatore di mercato. Ueno AFPISA dovrà contattarli e il pagamento passerà attraverso Investor Casa de Bolsa, senza obbligo di aprire un account. Il regolatore prevede anche di convocare una riunione per decidere la continuazione o la liquidazione di due fondi Ueno Cash, uno a Guaranis e l’altro in dollari.

Il presidente della Banca Centrale, Jorge Schreiner, ha anche annunciato di aver trasmesso all’Esecutivo un progetto di legge sul recupero delle risorse da Ueno Bank. Il testo è inteso a facilitare la gestione di ciò che rimarrà dopo i trasferimenti e permettere che i beni che possono essere recuperati in tribunale vengano utilizzati per pagare i creditori, compresi gli obbligazionisti. Non è entrato in vigore. PCO non ha ancora nominato istituzioni successive.

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