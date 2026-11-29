Il cantante e paroliere è morto sabato 28 novembre, ha annunciato il suo rappresentante. Con suo cugino Brian Wilson, aveva firmato « California Girls » e « Good Vibrations ».

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Il cantante e paroliere è morto sabato 28 novembre, ha annunciato il suo rappresentante. Con suo cugino Brian Wilson, aveva firmato « California Girls » e « Good Vibrations ».

Mike Love è sentito dall’apertura di « California Girls », prima che le altre voci vengano a rispondergli. Questa condivisione di ruoli, una voce in primo piano e le armonie che espandono il coro, dà un’idea del suo posto nei Beach Boys. Il cantante morì il 28 novembre 2026, circondato dalla sua famiglia, secondo il suo rappresentante Katie Altman. Non ha specificato la causa della morte.

Da « Surfin » a « Good Vibrations »

Love istruì i Beach Boys nel 1961 a Hawthorne, vicino a Los Angeles, con i suoi cugini Brian, Carl e Dennis Wilson e il loro amico Al Jardine. Brian e Mike avevano cantato insieme in riunioni di famiglia prima delle prime registrazioni. Il loro primo album, Surfin, apparve alla fine del 1961 sull’etichetta locale Candix. Sicuramente Safari e 409 seguono. Surf e auto danno agli argomenti di gruppo che Love si trasforma in formule facili da prendere, mentre Brian Wilson approfondisce il lavoro su voci e arrangiamenti.

I due cugini co-firmarono « I Get Around », « California Girls » e « Good Vibrations ». Queste canzoni mostrano che la loro collaborazione non è limitata al primo surf rock. In « Good Vibrations », i testi di Love servono come un filo tra sezioni con diversi ritmi e colori. La canzone raggiunse il primo posto nella classifica americana nel 1966, come « I Get Around » due anni prima.

Tour lunghi per il riconoscimento come paroliere

Love rimase sul palco con i Beach Boys molto tempo dopo il loro primo successo. Nel 2012, il tour del 50° anniversario includeva Brian Wilson, Love and Jardine. In quell’anno il gruppo ha anche registratoEcco perché Dio ha fatto la radio, che ha raggiunto il terzo posto nella classifica record degli Stati Uniti. L’amore continuò a cantare il repertorio in tour, in particolare con Bruce Johnston.

La Rock & Roll Hall of Fame aveva distinto i Beach Boys nel 1988 e la Recording Academy aveva assegnato loro un premio di carriera nel 2001. Nel giugno 2025, Songwriters Hall of Fame ha assegnato Love per il suo lavoro di scrittore. Quella notte eseguì quattro canzoni del suo repertorio con John Stamos e la sua band: « California Girls », « I Get Around », « Kokomo » e « Good Vibrations ».

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