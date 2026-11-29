Il 30 novembre, le Chiese ortodosse di Antiochia e Maronite commemorano Sant’Andrea. A Houch Hala, vicino a Rayak, gli archivi tracciano gli uffici del giorno prima e il giorno della festa, così come la consacrazione di un mosaico nel 2024. Nessun orario locale è ancora confermato per quest’anno.

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Lunedì 30 novembre, il calendario ortodosso di Antiochia commemora Sant’Andrea, il « primo chiamato ». A Houch Hala, nei pressi di Rayak, gli archivi parrocchiali raccontano una festa scritta nella vita della Bekaa: una veglia, uffici e la consacrazione di un mosaico nel 2024.

Alla chiesa di San Andrea a Houch Hala, la festa non è solo alla data del calendario. Il 30 novembre 2024, dopo le mattine e la liturgia, il metropolita Antoine al-Souri dedicò un’icona a mosaico dell’apostolo. Poi trovò i parrocchiani nella sala della chiesa. Anche l’arcidiocesi di Zahlé e Baalbek tiene traccia dei vespri del giorno precedente. Questi archivi fanno luce su come la parrocchia onora il suo capo, senza essere un programma per il 2026.

Sant’Andrea nella Bekaa, dalla veglia alla liturgia

Un altro archivio di arcidiocesi già pone una veglia di San Andrea a Houch Hala il 29 novembre 2016. La celebrazione del 2024 permette di chiarire i gesti: incontrarsi la sera, tornare la mattina e poi partecipare alla liturgia. Le mattine sono l’ufficio del mattino. Nel calendario ortodosso del 2026, i grandi servizi serali e mattutini fanno parte della commemorazione dell’apostolo.

La guida liturgica al patriarcato di Antiochia dà i testi per cantare e leggere per questa festa. Durante la liturgia, la lettura del Vangelo secondo Giovanni riprende l’incontro di Andrea con Gesù, poi quello di suo fratello Simone. La guida cita anche canzoni della Natività al mattino. Alla fine di novembre, la memoria dell’apostolo si inserisce così nella preparazione del Natale senza confondersi con essa.

Da dove viene il nome « prima chiamata »?

Nel Vangelo secondo Giovanni, Andrea segue Gesù dopo aver ascoltato Giovanni Battista. Poi segue suo fratello Simon, che il racconto chiama Pietro. La tradizione bizantina diede a André il nome diprotocle, che significa « prima chiamata ». Il racconto di Matteo presenta la scena in modo diverso: Gesù chiama i due fratelli mentre pescano lungo il lago di Galilea. Le due storie non sottolineano lo stesso gesto. Uno segue Andrew che andrà a prendere suo fratello; L’altro mostra due pescatori che lasciano le loro reti.

La tradizione cristiana pone la morte di Andrea a Patrasso, in Grecia. Il X-cross associato a lui appartiene a questa tradizione successiva, non alla narrazione del Vangelo. L’icona greca del XIV secolo conservata al Walters Art Museum mostra anche l’apostolo con un rotolo, girato da parte. Secondo il museo, potrebbe essere appartenuta a una serie di icone. Esso illustra un modo di rappresentare André, diverso dal mosaico di Houch Hala.

Una data comune, diverse celebrazioni

Il 30 novembre appare anche nel calendario maronita per la memoria dell’apostolo. Nel 2026, il calendario dell’arcidiocesi maronita di Beirut pone questa data nella settimana della Visitazione, aperta domenica 29 novembre. La coincidenza delle date non implica lo stesso ufficio o la disposizione delle letture. Houch Hala offre un esempio di pratica ortodossa in una chiesa sotto il patrocinio dell’Apostolo, non un modello da estendere a tutte le parrocchie libanesi.

La stessa chiesa rimane un luogo di preghiera fuori dal partito. L’8 aprile 2026, durante la Settimana Santa Ortodossa, l’Arcidiocesi documentò un altro ufficio e un incontro con i fedeli. Questa nomina conferma l’attività parrocchiale quest’anno, senza costituire un annuncio per il 30 novembre. Gli orari dei Vespri e la liturgia di Sant’Andrea 2026 non sono stati pubblicamente confermati.

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