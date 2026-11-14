Stati Uniti: FAA autorizza la ripresa delle partenze

La FAA ha sollevato la sospensione nazionale delle partenze negli Stati Uniti, imposta venerdì 13 novembre, a seguito di una ripartizione del controllo del traffico aereo. Questa autorizzazione non garantisce il ristabilimento immediato dei programmi. Alaska Airlines aveva avvertito che la ripresa richiedeva tempo dopo cancellazioni e diversificazioni. Alaska e Hawaiian offrono opzioni di trasporto per alcuni biglietti il 13 e 14 novembre. I passeggeri devono controllare il volo e ciascuna delle loro connessioni con il vettore.

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La Federal Aviation Administration (FAA) ha sollevato la sospensione nazionale delle partenze negli Stati Uniti di venerdì 13 novembre all’epoca americana. Gli aerei sono nuovamente autorizzati a partire dopo un guasto del controllo del traffico aereo. Questa decisione, riportata da un’agenzia di stampa, non significa che ogni volo sia ripreso o che gli orari siano ripristinati.

Per i viaggiatori, il problema si sta muovendo verso le compagnie aeree: partenza confermata, eventuale cancellazione e manutenzione dei collegamenti. La rimozione della restrizione nazionale è un passo separato dal ritorno a un programma normale.

Le restrizioni mirate rimangono segnalate dopo il sollevamento

Articolo 14 Novembre al 0224 UTC, 0424 a Beirut.Nella comunicazione operativa 018, la FAA ha segnalato diverse sospensioni richieste dalle aziende. Il bollettino menziona Seattle e San Diego per Alaska Airlines fino a 3 ore UTC; Newark per United e le sue controllate, così come Minneapolis per Delta e le sue controllate, fino a 0315 UTC.

Queste restrizioni mirate non costituiscono una nuova sospensione nazionale. Le scadenze sono quelle del bollettino, non una garanzia di recupero efficace in queste ore. La FAA mantiene le linee di coordinamento di notte e prevede un punto sulla rete a 11 UTC.

FAA solleva le sospensioni, le compagnie aeree devono reintegrare i voli

Il blocco è stato imposto nel pomeriggio del 13 novembre. Le autorità degli Stati Uniti avevano sollevato problemi di comunicazione nella rete di controllo del traffico aereo. La ripresa autorizzata rappresenta quindi un cambiamento importante dalla sospensione annunciata poche ore prima.

Prima di questo sollevamento, Alaska Airlines aveva già avvertito che il re-engagement avrebbe richiesto tempo. Nella sua dichiarazione rilasciata il 13 novembre alle ore 15 sulla costa del Pacifico, 2300 ore UTC, la società ha spiegato che doveva cancellare alcuni voli e rubare altri. Si consiglia ai passeggeri di controllare il volo prima di raggiungere l’aeroporto.

Questo comunicato stampa, prima della fine del blocco, permette di misurare la differenza tra un’autorizzazione di partenza e il ristabilimento delle operazioni. Non prevede una scadenza generale per il ritorno alla normalità. Un passeggero deve quindi controllare il proprio itinerario, piuttosto che dedurre dalla clearance nazionale che la sua prenotazione può essere effettuata al momento previsto.

Alaska e Hawaiian predicono opportunità di trasporto

La pagina Informazioni di viaggio di Alaska e Hawaiian propone una politica di modifica o cancellazione relativa a questo incidente. Nella versione vista la notte del 13-14 novembre, copre i biglietti acquistati entro il 13 novembre. Le date iniziali di viaggio interessate sono 13 e 14 novembre 2026.

Il nuovo periodo di viaggio proposto è il 13-16 novembre. La società afferma che il biglietto deve essere modificato o cancellato prima della partenza originale. Queste condizioni riguardano questa particolare politica: non possono essere applicate automaticamente a una prenotazione con un’altra società.

La stessa pagina invita il monitoraggio regolare dello stato del volo. Le notifiche dell’azienda consentono modifiche dell’ultimo minuto, inclusi ritardi, cancellazioni e modifiche delle porte. Per il collegamento dei passeggeri, il controllo copre ogni segmento del viaggio.

Eccezioni già esistevano durante il blocco

La restrizione nazionale non ha prodotto un’interruzione identica su tutte le linee. Nella sua posizione delle 15:00, Alaska Airlines ha indicato che i suoi voli all’interno dell’Alaska e le rotte interisole verso le Hawaii non sono stati colpiti. L’aereo già in volo continuava verso la loro destinazione, ha detto.

Queste eccezioni spiegano perché i movimenti sono stati autorizzati a continuare durante la sospensione generale. Solo loro non hanno dimostrato che la restrizione era stata revocata per tutto il paese. Al contrario, l’autorizzazione nazionale a riprendere le partenze non costituisce una conferma individuale per i voli annullati o modificati durante la ripartizione.

Lo stato esatto di ogni partenza rimane quindi da verificare con il vettore. Nelle informazioni consultate non viene stabilito alcun programma di ritorno a norma per l’intera rete statunitense.

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