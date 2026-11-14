Bahrain: CENTCOM nega la distruzione del radar

Il 13 novembre, CENTCOM ha negato la distruzione di un radar americano in Bahrain rivendicato dalle Guardie Rivoluzionarie. Il comando afferma di aver abbattuto due droni di attacco diretti verso il regno, senza lesioni o danni. Teheran aveva presentato la sua operazione come risposta ad un attacco ad una torre di telecomunicazioni a Sirik. Entrambe le versioni rimangono distinte: la dichiarazione degli Stati Uniti è verificata, ma il processo di intercettazione non ha conferma indipendente nei documenti consultati.

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Il Comando Centrale dell’Esercito degli Stati Uniti, CENTCOM, ha negato venerdì 13 novembre 2026 la distruzione di un radar americano in Bahrain rivendicato dall’Iran. Dice che le sue forze hanno abbattuto due droni lanciati dalle Guardie Rivoluzionarie nel regno. Secondo la sua dichiarazione, nessuno è stato ferito e nessun danno è stato trovato.

Questa risposta, pubblicata su X e riportata da diverse agenzie di stampa, porta la versione americana di un episodio annunciato in precedenza da Tehran. Non costituisce una conferma indipendente delle intercettazioni. Il tempo esatto delle operazioni e la loro posizione non sono specificati nel breve testo del comando.

Radar americano in Bahrain: due versioni opposte

Le Guardie Rivoluzionarie hanno detto venerdì che la loro forza aerospaziale aveva mirato e distrutto un radar di allarme precoce americano. Il loro comunicato numero 22 ha presentato l’operazione come risposta ad un attacco aereo ad una torre di telecomunicazioni a Sirik, nell’Iran meridionale.

Il testo iraniano non ha dato il nome del sito in Bahrain, il modello radar, o la sua esatta posizione. Né indicava i mezzi utilizzati. La distruzione annunciata è rimasta non confermata quando il nostro primo articolo su questo reclamo è stato pubblicato.

CENTCOM ora sfida questo risultato e fornisce una serie di veicoli: due droni monouso. Li assegna ai Guardiani della Rivoluzione e assicura che siano stati uccisi entrambi. Non descrive le difese utilizzate.

Sirik, il terreno invocato da Teheran

La rivendicazione iraniana si riferisce agli eventi di giovedì 12 novembre a Sirik, in provincia di Hormozgan, vicino allo Stretto di Ormuz. La stampa ufficiale iraniana ha segnalato un attacco citando fonti ufficiali, senza un record dettagliato.

Nel loro comunicato di venerdì, i Guardiani designano una torre di telecomunicazioni come bersaglio dell’attacco a cui dicono di rispondere. Questa spiegazione rimane quella dell’organizzazione militare iraniana. La negazione americana del radar in Bahrain non specifica le circostanze dell’episodio di Sirik.

I Guardiani accompagnano la loro pretesa con un avvertimento riguardo alle operazioni aeree e alla navigazione petrolifera nello Stretto di Ormuz. Essi minacciano misure più severe in caso di ripetute azioni che denunciano. Queste minacce non costituiscono l’annuncio verificato di una nuova operazione.

Un incidente in un confronto aperto

L’episodio viene durante un fragile lull nel conflitto tra Stati Uniti e Israele il 28 febbraio contro l’Iran. Teheran attaccò le basi americane nei paesi del Golfo e cercò di limitare la navigazione nello Stretto di Ormuz. Washington impose un blocco navale sui porti iraniani.

La negazione del CENTCOM si riferisce proprio alla rivendicazione del 13 novembre in Bahrain. Non è né un annuncio di fine alle ostilità né un accordo sulla navigazione. I documenti consultati non consentono la determinazione indipendente delle traiettorie di droni o dei mezzi di intercettarli. La risposta degli Stati Uniti non pubblica questi dettagli.

Copertura: Bandiere iraniane a Qom, fotografia di archivi del 6 maggio 2011, senza collegamento visivo agli eventi in Bahrain. Foto Mostafa Meraji / Wikimedia Commons, CC0; ritaglio e titolazione Libnanews.

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