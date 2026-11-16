Kyiv afferma che i confini di Starshield disgregano i suoi droni di intercettazione e la protezione della rete elettrica. SpaceX sfida le restrizioni riportate. Due senatori americani chiedono documenti tecnici e contrattuali. La soglia di 161 chilometri all’ora riguarda il movimento dei terminali, non il flusso della loro connessione Internet.

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Volodymyr Zelensky chiede agli Stati Uniti e SpaceX di sollevare i limiti che, secondo lui, disturbano i droni di intercettatori ucraini dotati di terminali Starshield. Domenica 15 novembre 2026, il presidente ucraino ha collegato queste difficoltà alla difesa delle infrastrutture energetiche prima dell’inverno. A Washington, due senatori democratici chiedono anche la conservazione dei documenti per comprendere l’origine e la portata delle restrizioni riportate.

Un limite di viaggio, non una connessione internet

La soglia menzionata da Zelensky è di 161 chilometri all’ora, o 100 miglia all’ora. Riguarda la velocità dei terminali in movimento, non una velocità di download. Secondo il presidente, gli intercettori perdono il loro collegamento con gli operatori a questa velocità e non possono più raggiungere con alcuni droni jet russi.

Zelensky pone le difficoltà lungo il fronte e nei territori ucraini occupati dalla Russia. Egli afferma che alcuni scioperi sulle sostazioni elettriche passano a causa di queste limitazioni. Questo legame causale è una valutazione ucraina: i documenti pubblici consultati non permettono di misurare indipendentemente quanti intercetti hanno fallito per questo motivo.

Test ripetuti, secondo la diplomazia ucraina

Il 14 novembre, Denys Sienik, rappresentante diplomatico dell’Ucraina a Washington, D.C., ha dichiarato che i problemi sono stati diffusi e persistiti nonostante i test quotidiani condotti negli ultimi cinque giorni. Secondo la sua spiegazione, le unità interessate devono aspettare che i droni russi raggiungano altre linee difensive per tentare di intercettarli.

Il servizio stampa di SpaceX, già dal 12 novembre, aveva contestato queste accuse in una risposta a un media specializzato, sostenendo che non era stato fatto alcun cambiamento. I funzionari ucraini hanno poi riferito che la società ha fatto riferimento a difficoltà tecniche nelle sue discussioni con il loro Ministero della Difesa. Le due parti non danno quindi la stessa spiegazione delle perturbazioni riportate.

I senatori chiedono di tenere traccia

In una lettera del 13 novembre a Elon Musk, Jeanne Shaheen e Chris Coons hanno chiesto a SpaceX di preservare contratti, riviste tecniche e comunicazioni riguardanti Starlink e Starshield in Ucraina. Il perimetro risale al 1o settembre 2026 e comprende i successivi record degli stessi eventi.

Ciò include l’identificazione di chi ha proposto, autorizzato o implementato le modifiche. Essi chiedono una cronologia delle restrizioni e del recupero, la loro estensione geografica e le valutazioni delle loro conseguenze. La conferma delle misure di conservazione e le risposte scritte sono previste entro il 30 novembre.

Questo approccio di supervisione parlamentare non è una conclusione sulla responsabilità di SpaceX o del governo degli Stati Uniti. I senatori sottolineano precisamente le contraddizioni tra le spiegazioni fornite ai vari funzionari e vogliono stabilire le norme contrattuali applicabili.

Precedente Ottobre rimane al centro del caso

La lettera ricorda un primo episodio tra il 13 e il 24 ottobre, seguito da ulteriori perturbazioni riportate il 12 novembre. Per Kiev, l’emergenza riguarda il ripristino di un collegamento che può essere utilizzato dai suoi mezzi difensivi. Per i funzionari eletti dagli Stati Uniti, ha una questione di controllo: chi può cambiare un servizio di comunicazione su cui dipende una capacità militare, e secondo quali procedure?

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