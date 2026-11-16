SpaceX ha recuperato Starship dopo un soggiorno in orbita il 14 novembre in Texas. Tuttavia, il propellente Super Heavy è stato perso. Il quindicesimo volo distribuì 26 satelliti Starlink. Questo recupero della nave segna una pietra miliare, senza tuttavia dimostrare il completo riutilizzo delle due fasi del lanciatore orbitale americano.

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SpaceX ha recuperato la sua nave Starship per la prima volta dopo un soggiorno in orbita, sabato 14 novembre 2026, a Starbase, Texas. Le braccia della torre di lancio presero il piano superiore, tornando circa ventidue e mezzo ore dopo la sua partenza. Il successo rimane parziale: il propulsore Super Heavy non è stato recuperato.

La nave stellare ritorna dopo la missione orbitale

Il quindicesimo volo era iniziato venerdì 13 novembre. Secondo il rapporto di SpaceX, la nave ha posizionato 26 satelliti Starlink V3 in orbita. L’azienda afferma di aver contattato ciascuno di loro prima del recupero delle loro orbite.

Dopo più di venti ore di monitoraggio dei suoi sistemi, Starship riilluminò un motore Raptor per lasciare l’orbita. Tre motori assicurarono la regolazione finale e la manovra di rallentamento prima che la torre catturasse.

Il ritorno del propulsore interrotto

La traiettoria del primo piano ha visto un altro risultato. SpaceX riferisce che 32 dei 33 motori previsti sono stati ri-illuminati per il suo ritorno. La spinta si fermò prematuramente a causa della massa di combustibile insufficiente. Il sistema di guida ha deviato Super Heavy offshore; Il suo sistema di distruzione fu finalmente innescato. L’origine della carenza di carburante rimane da determinare.

Due piani, due vincoli di recupero

Il nome Starship si riferisce sia alla nave superiore che, nella presentazione di SpaceX, l’intero lanciatore. Super Heavy è il suo primo piano. La società progetta i due elementi per il pieno riutilizzo, con missioni di trasporto merci e, infine, equipaggi.

La cattura della fase superiore non significa quindi che l’intero sistema abbia effettuato un ciclo di recupero completo. Inoltre non dimostra, da solo, il rapido ritorno al volo del veicolo recuperato. Questa distinzione separa il successo di una manovra dall’operazione regolare cercata per il lanciatore.

Prova separata prima delle missioni lunari

Lo sviluppo è anche di interesse per il programma Artemis. Nella sua presentazione del 23 ottobre, la NASA progetta per Artemis III nel 2027 una missione di circa quattordici giorni in orbita terrestre. Quattro astronauti devono testare le operazioni di appuntamento, ormeggio e alloggiamento con versioni sperimentali di lavanda sviluppate da SpaceX e Blue Origin.

Questi test devono precedere le operazioni lunari mantenute previste dal 2028 in poi. Il ritorno di Starship a Starbase riguarda il recupero di terra della nave; non costituisce un alumni o la convalida di queste operazioni con gli astronauti.

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