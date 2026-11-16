Il dramma libanese La Misérable, di Layal Ghossain, ha ricevuto il premio speciale dal Festival della Giuria del Teatro Jordan. Questo adattamento dei Miserables pone Fantine al centro della storia. Due spettacoli sono stati annunciati in Libano, il 29 novembre a Beirut e il 12 dicembre ad Hammana, dopo Amman.

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Il dramma libanese « La Misérable », di Layal Ghossain, ha ricevuto il premio speciale della giuria al 31 ° Festival del Teatro Jordan. Il premio è stato annunciato alla chiusura del Royal Cultural Centre di Amman sabato 14 novembre 2026. Le classifiche emesse dal Ministero della Cultura giordano premiano questo adattamento incentrato su Fantine, uno dei personaggi dei « Misables » di Victor Hugo.

Questo premio è distinto da quello del miglior spettacolo, attribuito alla produzione marocchina « 40 gradi », diretta da Osama El Aroussis. Ha ricevuto anche il premio del regista. Il festival ha riunito dieci spettacoli e partecipanti da quattordici paesi arabi.

Fantine al centro dell’adattamento

Layal Ghossain firma l’allestimento e gioca il ruolo principale. La presentazione della produzione descrive un lavoro musicale che segue il viaggio di Fantine: una giovane donna abbandonata, che deve crescere sua figlia da sola e affrontare povertà e giudizio sociale. Lo spettacolo chiude così gli occhi su questa traiettoria piuttosto che cercare di restituire l’intero romanzo.

Julien Chaaya condivide la scena con lei. Secondo il record dello show, assume sia la narrazione che i diversi personaggi maschili che attraversano la vita di Fantine. La transizione da una figura ad un’altra accompagna le relazioni di desiderio, autorità e dominio con cui il personaggio si confronta.

La musica si basa sul canto dal vivo e sull’accompagnamento di un pianoforte, tenuto da Anthony Youssef. Questo dispositivo è presentato dal team come componente della narrazione, non come un semplice sfondo sonoro. La produzione combina anche Rahaf Jammal con il design delle luci, Aly Harkous con la loro guida e Mayam Khoury con la gestione del bordo.

Un premio in una lista regionale

La giuria è stata presieduta da Hassan Rachid del Qatar, con membri da Giordania, Kuwait, Sudan, Algeria e Oman. Nelle sue raccomandazioni generali, ha sottolineato in particolare il drammatico ruolo della musica e la sua articolazione con scenografia.

La giuria ha anche chiesto enfasi sulla necessità drammatica piuttosto che sugli effetti tecnici spettacolari. Queste raccomandazioni riguardano l’intero festival: non costituiscono una motivazione dettagliata per il premio dato a « La Misérable ».

Due appuntamenti annunciati in Libano

Dopo la distinzione Amman, la biglietteria ha annunciato una performance a Hanine Beirut domenica 29 novembre. Un’ulteriore sessione si è svolta sabato 12 dicembre presso Hammana Artist House, Mount Lebanon, alle ore 20:30.

Per quest’ultimo, l’annuncio indica una durata di 45 minuti, l’accesso da 13 anni e un biglietto a 15 dollari. La prenotazione passa attraverso la biglietteria o la casa dell’artista. Questi incontri ci permettono di trovare in Libano lo spettacolo distinto in Giordania; Non devono essere confusi con le date del festival, ora finito.

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