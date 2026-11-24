Starlink offre tramite Alfa coinvolge aziende oltre 12 mesi pagati in anticipo. Alle tariffe consultate il 18 novembre, dieci refill da 500 GB hanno superato il costo annuo della grande formula. Questo calcolo ipotetico esclude l’IVA e i possibili costi di installazione.

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Il prezzo mensile visualizzato non è sufficiente per confrontare le offerte Starlink per le aziende in Libano. Una distinzione deve essere fatta tra impegno annuale, morsettiere e carica punti. Sulla base dei prezzi pubblicati da Alfa e consultati il 18 novembre 2026, il calcolo rivela una soglia precisa: dieci refill da 500 GB nell’anno rendono la piccola formula più costosa dell’abbonamento a 1TB, secondo le ipotesi indicate di seguito.

Costo Starlink tramite Alfa, IVA esclusa

Alfa visualizza $2,100 all’anno per 500 GB al mese e $3,588 per 1 TB, equivalente a $175 e $299 al mese. I dodici mesi sono pagabili in anticipo, con una nomina della stessa durata. Il terminale costa $550 separatamente. Una tassa di 500 GB è di 150 dollari. Tutti questi prezzi sono esclusivamente IVA.

Le condizioni dell’operatore prevedono la perdita di dati non utilizzati alla fine del mese. La ricarica scade con il ciclo corrente. Dopo che il pacchetto è stato esaurito, il cliente può mantenere una connessione a bassa velocità o acquistare volume aggiuntivo. L’attivazione dopo il primo giorno si traduce in un’allocazione dei dati pro-ratificata. Queste indicazioni non sono una misura indipendente del flusso disponibile.

Due bilanci iniziali, un terminal

Aggiungendo semplicemente l’abbonamento e le attrezzature, il primo impegno è $2.650 per la piccola formula, rispetto a $4,138 per la grande formula. Questi importi sono calcoli IVA esclusa, non stime complete di installazione. Nessun costo di installazione, cablaggio o alimentazione di emergenza è aggiunto. Questi elementi devono essere crittografati separatamente, se necessario.

Il divario tra i due abbonamenti è di $1,488 su 12 mesi. Poiché il terminale ha lo stesso prezzo in questo confronto, non cambia questa differenza. Tuttavia, pesa sul flusso di cassa iniziale. Presentare solo equivalenti mensili sarebbe quindi mascherare il pagamento anticipato annuale e l’acquisto dell’apparecchiatura.

La soglia di dieci ricarica: un’ipotesi, non una fattura

Supponiamo che l’azienda tenga la formula da 500 GB per 12 mesi e acquisti una ricarica di alcuni mesi, mai superando il volume che la formula più alta coprirebbe. Nove costi di ricarica $1,350: l’abbonamento e queste ricarica totali $3,450, $138 in meno del $3,588 della formula principale.

Con dieci rifornimenti, il totale aumenta a $3.600. Esso supera il prezzo annuale della formula superiore di $12. Con dodici refill, raggiunge $3.900: la differenza diventa $312. Questi risultati si basano esclusivamente sui prezzi registrati e sullo scenario descritto. Non prevedono il consumo di un cliente o la manutenzione futura dei prezzi.

La distribuzione mensile è importante quanto il totale annuale. I carichi concentrati su alcuni mesi non sono equivalenti a un supplemento disponibile ogni mese. Un’esigenza superiore al soffitto della grande formula richiederebbe anche un altro calcolo. Prima di confrontare, l’azienda deve quindi stabilire i suoi punti di consumo, non dividere meccanicamente un volume annuo di dodici.

Un’offerta professionale, non un abbonamento nazionale

Il quadro descritto dall’Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni consente alle aziende commerciali di utilizzare il servizio per le proprie attività. Non consente abbonamenti residenziali o individuali o l’assegnazione di un terminale a ciascun dipendente che lavora da casa. Per diverse località, l’attrezzatura deve essere attaccata a un conto centralizzato.

La stessa autorità designa Alfa come distributore ufficiale. Esclude l’importazione privata di terminali e l’uso roaming di attrezzature acquistate all’estero. Un dispositivo già importato diventa utilizzabile solo dopo le procedure di certificazione, identificazione, dogana e sicurezza richieste. Il bilancio commerciale e l’ammissibilità regolamentare devono essere controllati separatamente.

Il Grand Serail a Beirut, 12 agosto 2017. Illustrazione istituzionale degli archivi, senza rappresentazione di un terminale o di un’installazione di Starlink. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Fotografata.

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