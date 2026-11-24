A Antalya, Simon Steell chiede il finanziamento del clima adattato al debito dei paesi vulnerabili. I 2035 obiettivi non sono pagamenti assolti. Le donazioni, i prestiti e l’accesso ai fondi determinano un aiuto utilizzabile. I dati internazionali chiariscono le lacune tra gli annunci finanziari e le esigenze concrete dei beneficiari.

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La stessa quantità di finanziamento del clima può coprire una donazione, un prestito per rimborsare o mobilitare capitale privato. Queste categorie non forniscono lo stesso sostegno ai paesi beneficiari. In un discorso pronunciato il 13 novembre 2026 al COP31 di Antalya, il Segretario Esecutivo di UN Climate ha messo questo problema al centro del dibattito: finanziare la transizione senza aggravare il debito.

Questa decrittazione riguarda strumenti finanziari e dati disponibili, non una revisione finale della conferenza. Il discorso del 13 novembre non crea una nuova busta: pone in discussione le condizioni in cui le risorse diventano accessibili.

Finanziamento del clima: due obiettivi per il 2035

Il quadro finanziario è stato adottato a Baku al COP29 nel novembre 2024. Esso fissa un obiettivo di almeno 300 miliardi di dollari all’anno entro il 2035 per i paesi in via di sviluppo, con i paesi sviluppati che prendono il comando. Chiede inoltre a tutti gli attori di aumentare i finanziamenti da tutte le fonti pubbliche e private per almeno 1.300 miliardi di dollari all’anno allo stesso tempo.

Questi importi non sono né entrate COP31 né un importo immediato disponibile. Il secondo copre un perimetro più ampio del primo. Aggiungerli per annunciare 1.600 miliardi di nuovi dollari sarebbero fuorvianti. È anche necessario distinguere un obiettivo annuale da raggiungere entro il 2035 da un importo cumulativo superiore a 10 anni.

L’Accordo di Baku segna una variazione di scala rispetto al precedente obiettivo di 100 miliardi all’anno. Ma una decisione internazionale da sola non si riferisce ai beneficiari di un prestito o di un dono. Le modalità, gli strumenti finanziari e l’accesso effettivo rimangono critici per i paesi che cercano di realizzare i loro progetti.

Quali sono le ultime cifre

I dati pubblicati dall’OCSE il 21 maggio 2026 riguardano gli anni 2023 e 2024. I paesi in via di sviluppo hanno fornito e mobilitato 32,8 miliardi di dollari e 136,7 miliardi di dollari rispettivamente per i paesi in via di sviluppo. La soglia di 100 miliardi era stata superata nel 2022, a 15,9 miliardi di dollari. Si tratta quindi di tre anni consecutivi al di sopra dell’obiettivo precedente, non di un bilancio del 2026.

Questo aumento non beneficia tutti i destinatari in modo uniforme. Secondo l’OCSE, i paesi a basso reddito hanno ricevuto 9,6 miliardi di dollari nel 2024, dopo 8,4 miliardi di dollari nel 2023. Questa ripresa rimane al di sotto dei 11.1 miliardi registrati nel 2022. Il finanziamento rimane concentrato nei paesi a reddito medio.

C’è anche uno squilibrio nelle priorità. L’adattamento, che mira a ridurre la vulnerabilità alle conseguenze del riscaldamento, rappresenta circa un quarto del totale nel 2023 e 2024. La riduzione delle emissioni assorbe quasi due terzi. Un aumento complessivo non è quindi sufficiente a dimostrare che le esigenze di protezione della popolazione sono soddisfatte nella stessa proporzione.

Un prestito e un regalo non producono lo stesso effetto

Il Comitato permanente per il finanziamento della convenzione sul clima ricorda nella sua relazione pubblicata il 3 novembre che nessun metodo contabile è stato concordato multilateralmente per misurare i progressi verso il vecchio obiettivo. Gli approcci differiscono, in particolare, sugli impegni e sugli esborsi, sui periodi utilizzati o su come misurare il finanziamento mobilitato.

Il rapporto comprende i dati OCSE sugli strumenti pubblici bilaterali e multilaterali: 29,7 miliardi di dollari in sovvenzioni nel 2024, rispetto ai 68,5 miliardi di prestiti. Queste categorie non hanno le stesse conseguenze per il beneficiario. Un dono non crea un obbligo di rimborso; un prestito impegna le risorse future anche quando è concesso a condizioni favorevoli.

Il documento evidenzia anche l’assenza di un aggregato omogeneo che distingue i prestiti agevolati e non concessionari su tutti i canali. Le definizioni utilizzate non coincidono ovunque. Il valore nominale del finanziamento non indica quindi da solo quale sforzo di bilancio sarà effettuato dal paese beneficiario.

Ridurre le barriere prima di aumentare i progetti

Nel suo discorso del 13 novembre, il Segretario Esecutivo di UN Climate ha spiegato che la successione di disastri, l’aumento dei costi di capitale e del debito potrebbero bloccare le economie vulnerabili in un cerchio sfavorevole. Esso difende il mantenimento di sovvenzioni e finanziamenti molto agevolati, in particolare per i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati dell’isola. Non rifiuta investimenti privati, prestiti o garanzie: chiede di adattare le sue condizioni.

La sua altra priorità è amministrativa. Gli accordi frammentati e i requisiti complessi complicano l’accesso ai fondi. Esso chiede la semplificazione, il coordinamento delle istituzioni finanziarie e il rafforzamento piuttosto che la circonferenza dei sistemi nazionali. L’importo annunciato non è quindi sufficiente a misurare l’aiuto utilizzabile.

Archivio illustrazione: Antalya, febbraio 19, 2022. Foto Sharon Hahn Darlin / Wikimedia Commons, CC BY 2.0; Libnanews dressing. Questa vista non rappresenta una sessione COP31.

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