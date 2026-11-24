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Negli Stati Uniti, l’agenzia di droga ha autorizzato il giredestrant il 23 novembre dopo il trattamento iniziale di alcuni primi tumori del seno. Il processo mostra un guadagno nella sopravvivenza senza malattie invasiva a tre anni; È ancora troppo presto per concludere la sopravvivenza generale.

La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il geredestrant, commercializzato sotto il nome Wilserdly da Genentech, per una specifica indicazione: il trattamento adiuvante, come monoterapia, di adulti con cancro al seno Stage I, II o III le cui cellule portano recettori estrogeni (ER positivi) e sono classificati come HER2 negativo. L’autorizzazione è limitata ai casi con un rischio intermedio o elevato di ricorrenza.

Giredestrant: 2.8 punti a 3 anni di differenza

Il trattamento adiuvante si verifica dopo il trattamento iniziale per ridurre il rischio di ricorrenza. La FDA ha fatto affidamento su lidERA, un processo di fase III multicentro, randomizzato e condotto open-label con 4.170 partecipanti. Ha confrontato giredestrant, una medicina orale che funziona sul ricevitore con estrogeni, con terapie ormonali già utilizzate, come il tamoxifen o alcuni L-inibitori.

Al momento dell’analisi del protocollo intermedio, la sopravvivenza senza malattia invasiva di tre anni è stata stimata al 92,4% con il giredestrant, rispetto all’89,6% del gruppo di base. La differenza è di 2,8 punti percentuali. Il criterio include diversi eventi, tra cui ricorrenza invasiva, nuovo cancro invasivo nell’altro seno o morte, indipendentemente dalla causa. Non misura solo la mortalità. Secondo la FDA, i dati disponibili erano ancora insufficienti per concludere sulla sopravvivenza generale.

L’agenzia segnala inoltre precauzioni relative al rallentamento della frequenza cardiaca e al rischio per l’embrione o il feto. L’autorizzazione non estende il trattamento a tutti i primi tumori del seno.

Decisione diversa da quella del 16 novembre

Una settimana prima, lo stesso farmaco aveva ricevuto una prima autorizzazione degli Stati Uniti, ma in un’altra situazione: in combinazione con il lheverolimus in alcuni adulti con cancro al seno localmente avanzato o metastatico con una mutazione ESR1, dopo ricorrenza o progressione sulla terapia ormonale. La decisione del 23 novembre riguarda il trattamento da solo in una fase iniziale, senza condizione di trasferire l’ESR1 nella formulazione pubblicata dall’Agenzia.

Questa decisione e’ americana. Non stabilisce un’autorizzazione in altri paesi o condizioni di prezzo, di rimborso o di accesso a tale trattamento al di fuori degli Stati Uniti.

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