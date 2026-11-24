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Sanofi ha annunciato martedì 24 novembre che aveva firmato un accordo per acquisire la società americana Insmed. Il gruppo francese propone $175 in contanti per azione, o circa $41 miliardi per tutte le azioni (€ 37,6 miliardi secondo la conversione di Sanofi). I consigli di amministrazione delle due società hanno approvato l’accordo, ma la vendita non è conclusa: resta soggetta al voto degli azionisti Insmed e alle necessarie autorizzazioni di regolamentazione.

Un prezzo di 41 miliardi di dollari per azioni

L’importo impegnato è il valore dell’equità, non il valore societario compreso il debito e il denaro. Il pagamento per gli azionisti è interamente in contanti. Ciò non significa che Sanofi finanzierà l’operazione solo con la sua liquidità: intende combinare il suo denaro disponibile con nuovi prestiti, per i quali pretende di aver ottenuto impegni sostanziali.

Sanofi si propone di essere realizzato nella prima metà del 2027, a condizione di chiusura. Non prevede alcun effetto sulla sua prospettiva finanziaria per il 2026. Il gruppo prevede un contributo positivo al profitto netto per azione delle sue attività entro la fine del 2028, ma è la sua proiezione, non un risultato acquisito. L’accordo annunciato da solo non è un cambiamento nella fornitura o nei prezzi dei farmaci per i pazienti.

Due farmaci commercializzati, uno ancora in studio

Sanofi cerca di rafforzare il suo portafoglio in malattie respiratorie. L’interesse immediato di Insmed risiede in due prodotti già commercializzati. Brinsupri è permesso in diversi mercati per alcune forme di bronchectasia non legate alla fibrosi cistica. Le popolazioni coperte differiscono da paese a paese. Arikayce è usato in alcuni casi di infezione polmonare a complessoMycobacterium avium.

I conti Insmed pubblicati il 29 ottobre mostrano il peso del primo prodotto. Nel trimestre si è conclusa il 30 settembre 2026, la società ha dichiarato 524,4 milioni di dollari di fatturato, tra cui 400,1 milioni per Brinsupri e 124,4 milioni per Arikayce. Il primo rappresentava poco più di tre quarti del fatturato trimestrale. Allo stesso tempo, Insmed ha pubblicato una perdita netta di $100,3 milioni, rispetto a 370 milioni all’anno precedente. L’aumento delle vendite non significa quindi che l’azienda è diventata redditizia.

Il portafoglio comprende anche TPIP, valutato per diverse indicazioni respiratorie. E’ un candidato in via di sviluppo, non un prodotto commercializzato. Il suo possibile contributo dipende in particolare dai risultati delle prove, delle decisioni regolamentari e dell’eventuale immissione sul mercato. Questa distinzione è fondamentale per capire che cosa Sanofi sta cercando di acquistare: le vendite attuali si concentrano su due trattamenti e opportunità di crescita che non sono ancora entrate.

Copertina: Sanofi edificio a Massy nel 2015, un archivio di illustrazioni. Lionel Allorge / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Foto editing sotto la stessa licenza.

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