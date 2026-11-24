Strike e colpi sono riportati nel sud del Libano. In Qabrikha, il comune presenta l’accesso dei giornalisti per l’autorizzazione. A Baabda, Joseph Aoun e Nawaf Salam parlano post-FINUL senza annunciare una decisione. Le gocce di carburante e Sanofi annunciano un accordo di riacquisto.

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Martedì 24 novembre 2026, 12 novembre a Beirut.Colpi e incendi di artiglieria sono riportati in diverse aree del sud del Libano. In Qabrikha, il comune presenta l’accesso alla stampa per il permesso dopo aver annunciato che una casa è stata colpita. A Baabda, Joseph Aoun e Nawaf Salam si riferirono al post-FINUL, senza annunciare una decisione. I combustibili stanno cadendo. In Francia, Sanofi annuncia un accordo per riacquistare Insmed.

Nel sud del Libano, diverse comunità colpite al mattino

L’agenzia governativa libanese ha riferito la mattina di attacchi aerei attribuiti a Israele a Kfar Tebnit e alla periferia di Qantara e Tuline. Altri rapporti riguardano il fuoco di artiglieria vicino a diversi villaggi nelle aree Bint Jbeil e Nabatiyah, tra cui Baraachit e Hadatha. I primi rapporti sono stati trasmessi tra il 0858 e il 0923 Beirut time. Questi orari indicano quando le informazioni sono state rese pubbliche, non quando ogni colpo o colpo si è verificato.

In Qabrikha, il comune ha dichiarato che una casa era stata colpita al mattino in uno sciopero attribuito a Israele. Nella stessa dichiarazione, emessa alle ore 10:29, ha annunciato che l’ingresso di giornalisti e di copertura mediatica nel comune ora ha richiesto il preventivo accordo del comune e la relativa sicurezza e servizi militari. La decisione annunciata è Qabrikha. Non costituisce un regime generale per la stampa del sud del Libano. Né il comune né i primi rapporti di altri incidenti hanno dato risultati umani.

Che Aoun e Salam hanno esaminato a Baabda

Il presidente Joseph Aoun e il primo ministro Nawaf Salam hanno discusso la situazione nel sud e consultazioni sul post-FINUL. I verbali dell’incontro non menzionano una decisione sulla presenza internazionale che potrebbe assumere, né un accordo sul formato di una possibile missione. Le consultazioni riguardano la continuazione del mandato attuale, non l’istituzione di una forza già decisa.

Entrambi i funzionari hanno anche fatto riferimento alle disposizioni di sicurezza per la stagione delle vacanze. Il rapporto indica che sono programmati dalla prossima settimana. Oggi non dettaglia particolari restrizioni di viaggio. A Beirut, un’opinione separata dalle Forze di Sicurezza Interna prevede ancora la chiusura di Bani Kenaan Street, a Badaro, fino alle 4 per una sparatoria, con una deviazione per le strade adiacenti.

Alla pompa, 20 litri da 95 a 222.000 sterline

La scala giornaliera imposta 20 litri di benzina da 95 a 2.242,000 libbre libanesi e 20 litri da 98 a 2.260.000 libbre. Entrambi sono giù 49.000 sterline rispetto a Venerdì. L’olio di gas ammonta a 2.397,000 libbre per 20 litri, o 48.000 in meno. Il prezzo indicato per il cilindro a gas è di 1.625.000 sterline.

Nella stessa quantità, 40 litri di 95 sono quindi restituiti a 4484.000 sterline, o 98.000 in meno rispetto alla scala precedente. Il confronto si riferisce al prezzo di riferimento del combustibile acquistato. Non dà un risparmio su una fattura generatore privato, che cade sotto un’altra scala.

Sanofi annuncia un accordo di 41 miliardi di dollari

Sanofi offre $175 in contanti per azione di Insmed, una società americana specializzata in malattie respiratorie. L’offerta valorizza tutte le azioni a circa $41 miliardi. I Consigli di Amministrazione di entrambi i gruppi hanno approvato l’accordo, ma gli azionisti di Insmed e le autorità di regolamentazione devono ancora decidere. Sanofi mira a chiudere nella prima metà del 2027.

Insmed già commercializza due trattamenti respiratori. Altri prodotti rimangono in fase di sviluppo. L’annuncio riguarda l’acquisto della società, non una nuova licenza di droga o un cambiamento di prezzo immediato per i pazienti.

Miss Universo: San Juan finale stasera

La 75a edizione del concorso termina martedì sera a San Juan, Porto Rico. Al momento di Beirut, il programma di trasmissione degli Stati Uniti ha annunciato un’anteprima alle 2 del mattino la notte di martedì a mercoledì, seguita dalla trasmissione finale alle 3 del mattino. Questi sono gli orari di questo programma televisivo, non una conferma che il suo flusso sarà accessibile dal Libano.

Rivestimento: cerimonia del 14 luglio 2009 in At Tiri, Sud Libano, con il contingente francese di UNIFIL. Fotografia degli archivi, non correlata agli scioperi e ai colpi menzionati in questo bollettino. © Libnanews.

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