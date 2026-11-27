Jean-Claude Vannier è morto giovedì alle 83. Aveva scritto la musica della « Melody Nelson Ballade » e diretto l’orchestra dell’album di Serge Gainsbourg. Il suo viaggio va dalla canzone ai dischi dove suoni, accordi e mandoline giocano il ruolo principale.

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Jean-Claude Vannier è morto giovedì alle 83. Aveva scritto la musica della « Melody Nelson Ballade » e diretto l’orchestra dell’album di Serge Gainsbourg. Il suo viaggio va dalla canzone ai dischi dove suoni, accordi e mandoline giocano il ruolo principale.

In « Melody Nelson », molto più di stringhe

Il compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra Jean-Claude Vannier morì il 26 novembre 2026 a Parigi. Una delle sue figlie ha annunciato la sua morte venerdì. Aveva 83 anni. Tra i dischi che portano la sua firma,Storia di Melody Nelson, pubblicato da Barclay nel 1971, è il più conosciuto. Ha diretto l’orchestra, firmato gli accordi e composto diverse canzoni. Il « Ballade de Melody Nelson », di cui Serge Gainsbourg scrisse i testi, è uno dei titoli la cui musica appartiene a lui.

Nelle sue memorie, Vannier ha descritto un ordine di lavoro che illumina il disco: Gainsbourg aveva immaginato il personaggio di Melody, ma alcune delle musiche e degli archi avevano già preso forma quando la storia era scritta. Ascoltando il « Ballade », l’orchestra non arriva solo per evidenziare un coro. Al basso e alla chitarra, le linee di stringhe sono utilizzate per installare la tensione della canzone prima che i testi dicano anche la ragione.

I crediti permettono anche di distinguere ruoli senza assegnare alcun album ad uno o all’altro. Gainsbourg firmò la musica di « Melody » e « Valse de Melody », in particolare. Vannier compose il « Ballade » e diresse l’orchestra sul disco. Il libretto mette le sessioni di registrazione sonora nel gennaio 1971 presso lo studio des Dames di Parigi.

Un suo disco, con cori e suoni

L’anno successivo, Vannier compose le parti strumentali diCacciatore di bambini. I ruoli sono invertiti: questa volta, è da un lavoro di Vannier che Gainsburg immagina una cornice narrativa. L’orchestra, i cori e i suoni avanzano una storia che le spiagge non hanno bisogno di un cantante in primo piano. L’album sarà ristampato dall’etichetta britannica Finders Keepers, che aiuterà anche a rimettere in scena entrambi i lavori.

Il 21 ottobre 2006, al Barbican Centre di Londra, Vannier diresse le due canzoni con la BBC Concert Orchestra e il Crouch End Festival Chorus. Brigitte Fontaine e Jarvis Cocker sono tra gli ospiti. La ripresa tornò a Parigi il 22 e 23 ottobre 2008 presso la Cité de la musique. Sul programma, gli Orchestre Lamoureux e il Jeune Choeur de Paris incontrano musicisti associati alla registrazione dellaMelodia Nelson, incluso il bassista Herbie Flowers. Il programma accredita anche un suonatore, Michel Musseau, e un bombardamento, affidato a Tanguy Allain.

Canzoni per gli altri e record sotto il suo nome

Il catalogo di Vannier va oltre queste due opere. Per Michel Jonaz, firmò testi e musica da Super Nana. « Branch rotto » appare nelle sue collaborazioni con Françoise Hardy; « È la vita che la vuole » in quelli con Jane Birkin. Ha anche registrato le sue canzoni: « Papa coton » appare su un album pubblicato sotto il suo nome nel 1975. Da una sessione all’altra, il suo lavoro potrebbe quindi passare da un accordo per una voce a scrivere un’intera canzone.

Vannier dedicò un disco strumentale a Georges Brassens, tra cui l’uso di band e scatole musicali. Ha continuato questo lavoro sui francobolli fino al 2020. Nel 2025 l’etichetta IpecacJean Claude Vannier e la sua Mandoline Orchestra, un disco progettato intorno mandolinista Vincent Beer-Asker. Mezzo secolo dopo i suoi primi album, ha ricominciato con un altro ensemble e altri strumenti.

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