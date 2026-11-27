La Supreme Court of British Columbia ha respinto l’appello della madre di Sam O’Neill, un medico e un’associazione. Gli ospedali confessionali interessati possono continuare a non fornire assistenza medica nella morte in situ. A Vancouver, un’unità vicina a St. Paul riceve ora pazienti idonei.

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Venerdì 27 novembre, la Supreme Court of British Columbia ha respinto un ricorso contro le regole che permettono agli ospedali confessionali di non fornire assistenza medica nella morte nei loro locali. La sentenza riguarda l’organizzazione della cura in provincia. Non cambia i criteri di ammissibilità canadese per la morte assistita.

A Vancouver, un rimedio derivante dal trasferimento di Sam O

Al St. Paul’s Hospital, una struttura cattolica di Vancouver gestita dalla Providence Health Care, i pazienti possono essere valutati in loco da soggetti esterni. Le persone la cui richiesta di assistenza medica alla morte è accettata devono tuttavia lasciare i locali gestiti dalla Providence per ricevere il servizio.

Nel febbraio 2023, Sam O Il 4 aprile, è stata trasferita in un’altra struttura a Vancouver. La squadra ha messo sotto sedazione a causa del dolore che ha sperimentato. Non ha ripreso conoscenza. I suoi parenti descrissero una partenza affrettata e sentirono che il trasferimento aveva aggiunto alla sua sofferenza. Il giudice non ha considerato questo legame causale da stabilire.

Sua madre, Gaye O BehNeill, ha presentato l’appello nel 2024 con il medico di cura palliativo Jyothi Jayaraman e Dying con dignità Canada. I candidati non hanno chiesto che il personale cattolico sia costretto a fornire assistenza nella morte. Essi suggerivano che le squadre esterne potessero intervenire sul posto, anche in istituzioni che si rifiutavano di praticarlo.

Ciò che il giudice ha deciso sull’assistenza medica nella morte

Il Chief Justice Ronald Skolrood ha esaminato le politiche del Ministero provinciale della Salute, della Vancouver Coastal Health Authority e della Providence Health Care. I candidati invocarono la libertà di coscienza e di religione, così come il diritto dei pazienti alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona, protetta dalla Carta dei diritti e delle libertà canadesi.

Per la Corte, la causa differisce dalla sentenzaCarterdel 2015. La Corte Suprema del Canada ha quindi invalidato un divieto criminale che ha impedito l’accesso agli aiuti alla morte. Le politiche sfidate a Vancouver definiscono dove viene fornito il servizio. Il giudice ha osservato che i quattro pazienti i cui casi erano stati esaminati avevano tutti ricevuto assistenza medica per morire o poco dopo. Non ritiene che le prove prodotte abbiano consentito una violazione dei diritti invocati.

Ha anche concluso che queste regole non obbligavano i pazienti ad aderire alle credenze cattoliche. Per i medici, il giudice ha considerato che la libertà di coscienza non ha dato loro il diritto di esigere che praticano assistita morire nella creazione della loro scelta. La sentenza non risolve la questione sollevata in alternativa dalla Provvidenza di sottoporre la propria politica alla Carta: il rifiuto delle controversie ha reso superfluo l’esame.

Un’unità vicino all’ospedale dal gennaio 2025

Il percorso imposto ai pazienti di San Paolo è cambiato dal caso O-Neill. Nel gennaio 2025 Vancouver Coastal Health aprì l’unità Shoreline. Si unisce all’ospedale e si unisce a un corridoio interno. I pazienti di solito possono essere presi senza un’ambulanza. L’autorità sanitaria, non l’ospedale cattolico, gestisce questa unità e coordina i trasferimenti.

Sulla base dei fatti registrati dal tribunale, tutti i pazienti valutati e dichiarati idonei per San Paolo sono stati serviti lì dall’apertura di Shoreline. Questa disposizione non rimuove il trasferimento e non descrive la situazione in altre istituzioni confessionali della provincia. La sentenza del 27 novembre mantiene la regola che permette a queste istituzioni di non offrire assistenza medica nella morte sul posto.

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