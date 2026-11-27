Bruxelles apre Kanal-Centre Pompidou sabato 28 novembre nel vecchio garage Citroën. Il museo si apre con dieci mostre, tra cui un viaggio di oltre 350 opere. I 30.000 biglietti gratuiti del primo fine settimana hanno trovato un take-away, ma lo showroom e alcune delle feste rimangono senza biglietto.

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Kanal-Centre Pompidou apre al pubblico sabato 28 novembre alle ore 10 nel vecchio garage Citroën a Place de l’Yser a Bruxelles. Dieci mostre aprono il museo. I 30.000 biglietti gratuiti per scoprirli questo fine settimana sono già stati prenotati. L’edificio e parte del programma rimangono accessibili senza biglietto.

A Bruxelles, Kanal si trova nel garage Citroën

L’edificio che i visitatori scoprono questo fine settimana è stato progettato per la prima volta per vendere e mantenere auto. Costruito nel 1933 e nel 1934 lungo il canale Charleroi di Bruxelles, il garage combinava una vetrina monumentale con laboratori arretrati. La conversione mantiene questa doppia struttura. Lo showroom del d-angolo mostra la città attraverso la sua facciata in vetro, mentre i vecchi laboratori ospitano ora sale espositive e performance.

Architetti di EM2N, noAarchitect e Sergison Bates hanno lavorato insieme ad Atelier Kanal. Piuttosto che sostituire le grandi sale, hanno restaurato il loro telaio e aggiunto tre volumi all’interno del complesso. L’ensemble raggiunge 40.000 metri quadrati, tra cui più di 20.000 che il museo è destinato all’uso in accesso aperto. Una biblioteca, spazi di lavoro e meeting e un’area interna di 700 mq si trovano accanto alle gallerie.

Lo showroom, alto 21 metri, è uno degli spazi liberi. Dall’apertura, ha ricevuto un intervento dell’artista turco Banu Cennetoğlu,giusto?. Il pubblico sarà quindi in grado di vedere un ordine artistico là senza dover riservare un ingresso per le stanze. Il museo aveva anche previsto di accogliere il 25 novembre circa 5.000 studenti provenienti da 27 scuole di Bruxelles prima di aprirsi a tutti.

Cosa porta il Centro Pompidou al museo

Un viaggio veramente immenso, una delle mostre inaugurali, riunisce più di 350 opere, principalmente dalle collezioni di Kanal e del Centro Pompidou. Il percorso inizia con il canale che confina con il museo, una vecchia strada per persone e merci. Dall’inizio del Novecento fino ai giorni nostri, segue i movimenti che hanno trasformato le pratiche artistiche.

Henri Matisse, Sonia Delaunay e Wifredo Lam sono affiancati da artisti contemporanei, tra cui Sammy Baloji e Edith Dekyndt. Così, non c’è successione di scuole nazionali. Esso riunisce opere di diversi periodi per seguire la circolazione delle forme e delle idee. Il pubblico sarà in grado di vederlo fino al 9 gennaio 2028, ben oltre il fine settimana inaugurale.

La partnership tra il Museo di Bruxelles e il Centro Pompidou risale al 2017. I prestiti francesi alimentano la programmazione insieme alle acquisizioni e agli ordini di Kanal. L’istituzione di Bruxelles ha anche un proprio centro architettonico, che proviene dal CIVA. riunisce biblioteca e archivi dedicati all’architettura, al paesaggio e alla pianificazione urbana. Il suo primo combattimento,Diritto alla città – Diritto al futuro, guarda a modi per trasformare la città e coloro che vi partecipano.

Un’apertura che fa spazio anche agli artisti di Bruxelles

Le mostre offrono altri modi per attraversare l’edificio. PerNESSUNO, il duo Deborah Bowmann e il musicista Maupa Mazzocchetti hanno lavorato con venti artisti di Bruxelles intorno a una domanda: Un museo può divertirsi? TheDipartimento di TrappoleRaccoglie oggetti e dipinti che il pubblico raramente vede, con prestiti del Museo di Medicina e Design di Bruxelles.

Una donna infinitatorna alle rappresentazioni delle donne Mangbetu in Congo, e il modo in cui gli artisti afro-descendanti li hanno portati indietro e li hanno dirottati. Il museo presenta anche nuove opere di Otobong Nkanga, Joshua Serafin e Joëlle Tuerlinckx. Il programma combina proiezioni e performance con queste mostre, tra cui tre pezzi per coreografo Harald Beharie presentati per la prima volta insieme.

Cosa possiamo vedere senza biglietto il 28 e 29 novembre?

Il fine settimana di apertura inizia sabato alle ore 10 e termina domenica 29 novembre alle ore 10:00 Bruxelles. Kanal annuncia 36 ore di programmazione, con concerti, spettacoli, proiezioni e workshop. I 30 000 biglietti riservati riguardano le mostre inaugurali: non condizionano l’accesso all’edificio o alle animazioni gratuite che i programmi museali nei suoi spazi pubblici.

Il sito si trova a Sainctelette Square, vicino alla stazione della metropolitana Yser. Per i visitatori che non hanno un posto auto per gallerie, lo showroom e animazioni di accesso aperto permettono una prima visita. Il centro distingue questi spazi dall’edificio annesso K1, situato dall’altra parte del canale e non accessibile da sedia a rotelle. Le mostre non si chiudono alla fine delle festività: alcune si esibiscono fino alla primavera del 2027 e la grande presentazione delle collezioni continua fino al gennaio 2028.

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