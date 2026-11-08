Sport scolastico: 120 studenti riuniti a Furn el-Chebbak

Il 6 novembre 2026, oltre 120 studenti di cinque scuole a Beirut hanno partecipato al terzo giorno di « Your Health in Your Hand » a Notre-Dame des Frères a Furn el-Chebbak. Organizzato da Giovani Talenti libanesi con l’Ambasciata francese e l’Istituto francese del Libano, questo incontro ha offerto sette workshop, tra cui un’introduzione allo sport per persone cieche e visivamente compromesse. Il programma si concentra sulla scoperta, la salute e la partecipazione piuttosto che sulla concorrenza, con il supporto di sei federazioni sportive.

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Lo sport scolastico in Libano era sul programma del terzo giorno « La vostra salute nelle vostre mani », organizzato il Venerdì, 6 novembre 2026 presso la scuola Notre-Dame des Frères di Furn el-Chebbak. Oltre 120 studenti di cinque scuole a Beirut hanno partecipato a questa iniziativa dell’Associazione Giovani Talenti libanesi, condotta in collaborazione con l’ambasciata francese in Libano e l’Istituto francese del Libano.

L’incontro ha riunito studenti, insegnanti e allenatori, nonché rappresentanti dei partner francesi e federazioni sportive partecipanti. L’istituzione ospitante ha ospitato questa terza edizione di un programma lanciato nel 2025.

Sette workshop per scoprire lo sport scolastico in Libano

Gli studenti sono stati divisi in sette workshop. Sei federazioni libanesi hanno supervisionato la scoperta di tennis, atletica, pentathlon moderno, scherma, taekwondo e muay-thai. Una settima officina, guidata da Blind con Vision, è stata dedicata allo sport di persone cieche e ipovedenti.

Ogni gruppo ha trascorso 25 minuti in un workshop, con una breve presentazione seguita da un’introduzione pratica per tutti gli studenti. I gruppi si unirono alla seguente attività. Questa rotazione ha permesso a ogni partecipante di provare le diverse discipline offerte durante il giorno.

Salute e partecipazione al centro del programma

La cerimonia di apertura è iniziata con gli inni nazionali libanesi e francesi. Il direttore di Notre-Dame des Frères, Fadi Touma, ha accolto favorevolmente la ricezione di questa terza edizione e ha ringraziato l’Ambasciata francese, Giovani Talenti libanesi, federazioni e scuole per il loro sostegno alla pratica sportiva dei giovani.

I rappresentanti dell’Ambasciata hanno ricordato il lancio nel 2025 del Progetto Sport e Sport Support, in particolare nelle scuole. Il segretario generale del Libano Young Talents, Dr. Georges Assaf, ha parlato degli obiettivi di « La vostra salute nelle vostre mani »: per sensibilizzare la loro salute, incoraggiarli a impegnarsi in attività fisica e a costruire fiducia in loro attraverso la scoperta dello sport.

Ha anche ringraziato i partner francesi, la scuola ospitante, le federazioni, le istituzioni partecipanti, Blind with Vision, i volontari e il team di associazione.

Il programma mira a promuovere la salute fisica e psicologica degli studenti attraverso il movimento e la scoperta. Esso incoraggia la partecipazione piuttosto che la concorrenza e cerca di rafforzare i legami tra scuole, federazioni sportive e istituzioni educative. Questo terzo giorno seguì due edizioni precedenti, la più recente delle quali ebbe luogo nel nord del Libano nel febbraio 2026.

Partecipano al terzo giorno « La tua salute nelle tue mani », 6 novembre 2026 a Furn el-Shebbak. Foto: Prophoto.

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