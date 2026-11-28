7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

L’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione (AESAN) chiede di non consumare alcuni lotti di frutta secca e semi di girasole che possono contenere frammenti di vetro. L’avviso, pubblicato il 25 novembre, riguarda riferimenti specifici commercializzati in gran parte della Spagna.

Le autorità sanitarie catalane hanno riportato un rapporto dei controlli interni dell’azienda. AESAN ha inviato l’avviso alle Comunità Autonome per verificare il ritiro dei lotti. Il parere non dice che tutti i prodotti dei segni citati sono interessati e non confermano la distribuzione in Francia o in Libano.

Quali lotti controllano la confezione?

I nomi sono mantenuti mentre identificano i riferimenti in Spagna. La data indicata accanto a ogni lotto è la sua data di durata minima.

# Prodotto Lotto e data Auchan Mix Sprint & Go, 40 g 1127091 (12/12/2026); 1128091 (15/03/2027) El Corte Inglés Mix para ensalada con bayas de goji, 250 g 1127474 (22/01/2027) El Corte Inglés Pipa di girasol peladas frias, 125 g 1127555 (03/02/27) ; 1128181 (17/03/2027); 1128258 (28/03/2027) El Corte Inglés Cóctel fiesta, 400 g 1128079 (16/03/2027) El Corte Inglés Pipas di girasol peladas, 250 g 1128238 (28/03/2027) Lid Pipa di girasol fria, 200 g 1127796 (10/03/2027) ; 1128182 (17/03/2027); 1127704 (20/02/27) Borse Natura Mix Antiox, 35 g 1127306 (14/04/2027) ; 1127948 (10/06/2027) ; 1127774 (19/05/2027) Borse Selezionare frutos secos (Mix Ensaladas), 1 kg 1127445 (23/07/2027) Asciugamani Frutos secos (Pipa pelada cruda), 200 g 1127465 (16/01/2027) Asciugamani Cóctel Bolero, 225 g 1127790 (28/01/2027) Asciugamani Pipas peladas frias, 200 g 1127868 (09/02/27) Asciugamani Mix picotero, 250 g 1128041 (09/02/27) Carrefour Pipa di girasol pelada naturali, 200 g 2100700 (18/02/27) ; 2100768 (01/03/2027); 2100901 (05/04/2027) Carrefour Mix & Cook, 140 g 1127427 (17/07/2027); 1127901 (03/09/2027) Medina Mixtus Party, 200 g 1127780 (21/02/27)

Non consumare lotti segnalati

L’agenzia raccomanda di non mangiare il prodotto se il suo lotto appare nel avviso. Per riconoscere l’imballaggio, AESAN pubblica le fotografie di riferimenti a suo parere ES2026/712. La possibile presenza di vetro riguarda i lotti elencati, non tutti i frutti secchi o semi di girasole venduti in Spagna.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews