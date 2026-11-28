L’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione (AESAN) chiede di non consumare alcuni lotti di frutta secca e semi di girasole che possono contenere frammenti di vetro. L’avviso, pubblicato il 25 novembre, riguarda riferimenti specifici commercializzati in gran parte della Spagna.
Le autorità sanitarie catalane hanno riportato un rapporto dei controlli interni dell’azienda. AESAN ha inviato l’avviso alle Comunità Autonome per verificare il ritiro dei lotti. Il parere non dice che tutti i prodotti dei segni citati sono interessati e non confermano la distribuzione in Francia o in Libano.
Quali lotti controllano la confezione?
I nomi sono mantenuti mentre identificano i riferimenti in Spagna. La data indicata accanto a ogni lotto è la sua data di durata minima.
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|Prodotto
|Lotto e data
|Auchan
|Mix Sprint & Go, 40 g
|1127091 (12/12/2026); 1128091 (15/03/2027)
|El Corte Inglés
|Mix para ensalada con bayas de goji, 250 g
|1127474 (22/01/2027)
|El Corte Inglés
|Pipa di girasol peladas frias, 125 g
|1127555 (03/02/27) ; 1128181 (17/03/2027); 1128258 (28/03/2027)
|El Corte Inglés
|Cóctel fiesta, 400 g
|1128079 (16/03/2027)
|El Corte Inglés
|Pipas di girasol peladas, 250 g
|1128238 (28/03/2027)
|Lid
|Pipa di girasol fria, 200 g
|1127796 (10/03/2027) ; 1128182 (17/03/2027); 1127704 (20/02/27)
|Borse
|Natura Mix Antiox, 35 g
|1127306 (14/04/2027) ; 1127948 (10/06/2027) ; 1127774 (19/05/2027)
|Borse
|Selezionare frutos secos (Mix Ensaladas), 1 kg
|1127445 (23/07/2027)
|Asciugamani
|Frutos secos (Pipa pelada cruda), 200 g
|1127465 (16/01/2027)
|Asciugamani
|Cóctel Bolero, 225 g
|1127790 (28/01/2027)
|Asciugamani
|Pipas peladas frias, 200 g
|1127868 (09/02/27)
|Asciugamani
|Mix picotero, 250 g
|1128041 (09/02/27)
|Carrefour
|Pipa di girasol pelada naturali, 200 g
|2100700 (18/02/27) ; 2100768 (01/03/2027); 2100901 (05/04/2027)
|Carrefour
|Mix & Cook, 140 g
|1127427 (17/07/2027); 1127901 (03/09/2027)
|Medina
|Mixtus Party, 200 g
|1127780 (21/02/27)
Non consumare lotti segnalati
L’agenzia raccomanda di non mangiare il prodotto se il suo lotto appare nel avviso. Per riconoscere l’imballaggio, AESAN pubblica le fotografie di riferimenti a suo parere ES2026/712. La possibile presenza di vetro riguarda i lotti elencati, non tutti i frutti secchi o semi di girasole venduti in Spagna.
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