Beirut prepara la sua maratona e chiude diverse assi. Due guardie in una clinica di MSF sono state uccise a Gaza. L’assistenza di Madrid e Copenhagen nella Cisgiordania. Kyiv propone di proteggere le esportazioni agricole nel Mar Nero. In Francia, la S&P mantiene la nota sovrana ma abbassa la prospettiva al negativo.

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Beirut prepara la sua maratona e chiude diverse assi. Due guardie in una clinica di MSF sono state uccise a Gaza. L’assistenza di Madrid e Copenhagen nella Cisgiordania. Kyiv propone di proteggere le esportazioni agricole nel Mar Nero. In Francia, la S&P mantiene la nota sovrana ma abbassa la prospettiva al negativo.

Sabato 28 novembre 2026, ore 8 Beirut.

Libano: La maratona chiude domenica alle 4:30

A Beirut, le Forze di Sicurezza Interna proibiranno il parcheggio sulla strada della maratona questo sabato dalle 21. L’area Martyrs Square di fronte all’edificio An-Nahar si chiude alle 10. Le auto non saranno più in grado di prendere il percorso dalle 4:30 di domenica. La polizia sta progettando deviazioni su Corniche, Saifi, Mar Mikhaël, Badaro e vicino al Museo Nazionale.

La prima partenza è stata annunciata alle 5:45 di Martyrs’ Square. La Beirut Marathon Association chiede di rilasciare la rotta alle 9 di sabato: questo non è in linea con il divieto della polizia di stazionamento. Le strade riapriranno in sezioni dopo l’ultimo passaggio dei piloti; gli ISP non danno il tempo generale di riapertura.

Gaza: Due guardie MSF uccise, versioni contrastanti della clinica

Due agenti di sicurezza di una clinica Doctors Without Borders sono stati uccisi venerdì sera a Gaza City. L’organizzazione dice che un edificio nel suo recinto, le cui coordinate erano state comunicate all’esercito israeliano, è stato colpito. L’esercito ammette che ha guidato lo sciopero. Dice di aver preso di mira i due uomini, che accusa di appartenenza a Hamas, e nega qualsiasi danno a un’infrastruttura medica. Né questa presunta appartenenza né la portata del danno può essere stabilita indipendentemente.

Nella striscia di Gaza meridionale, altre tre persone sono state uccise vicino alla Moschea di Muawiya nella zona al-Mawasi ad ovest di Rafah, secondo l’aiuto e l’ospedale di Nasser. Questo è un incidente separato dallo sciopero a Gaza City.

West Bank: 27,4 milioni di euro per pagare le bollette ospedaliere

La Spagna ha fornito 23 milioni di euro e la Danimarca 4,4 milioni di euro per aiutare l’Autorità palestinese a risolvere l’assistenza specializzata fornita dal Ministero della Salute da ospedali privati nella Cisgiordania. I fondi passano attraverso il meccanismo PEGASE europeo, ampliato quest’anno per coprire gli arretrati dovuti a queste istituzioni. Il comunicato europeo non elenca gli ospedali beneficiari o la quota del loro debito coperto. Non riporta alcuna nuova autorizzazione per evacuare i pazienti da Gaza.

Yemen: Due versioni dopo l’esplosione di Al-Turba · Global Voices

Almeno 11 persone sono state segnalate morte in Al-Turba, provincia di Taez. Le autorità di Houthi accusano l’Arabia Saudita di colpire un edificio con gli abitanti, compresi i bambini. Le autorità provinciali allegate al governo yemenita riconosciuto dicono che non c’era alcuna operazione aerea nella zona di venerdì e accusano il Houthis. Essi riferiscono 11 civili uccisi su base provvisoria e richiedono competenze indipendenti. La causa dell’esplosione e il suo perpetratore non sono stabiliti.

Ucraina: proposta del Mar Nero, nessun accordo annunciato

Kyiv ha inviato ai suoi partner una proposta per proteggere le esportazioni agricole attraverso il Mar Nero. Il ministro degli Esteri ucraino Andri Sybiha dice che sta aspettando la risposta di Mosca e dice che la Russia vuole includere i flussi di petrolio. Il testo non è stato reso pubblico. A terra, l’amministrazione della zona di Poltava ha riferito quattro feriti, tra cui tre minori, a seguito di un attacco russo a Krementchouk il Venerdì. Due istituzioni educative sono state danneggiate, secondo la sua valutazione aggiornata.

Francia: S&P mantiene A+, ma abbassa la prospettiva

S&P Global Ratings ha mantenuto il rating di venerdì Francia a lungo termine presso A+, e a breve termine presso A-1. L’Agenzia ha ridotto la prospettiva di una riduzione stabile e negativa, citando i rischi per la riduzione del disavanzo. La nota stessa non è stata abbassata. La decisione è stata presa dopo venerdì; I dati di mercato di questa sessione non misurano la risposta dell’investitore all’annuncio.

Perù: Pioggia inondazione Piura, avvertimento sul fiume Tumbes

Nel nord del Perù, forti piogge danneggiarono case, scuole e strade. Il Mediatore ha denunciato il ritardo nella messa in servizio delle pompe a Piura. Più a nord, le autorità hanno riferito Venerdì che il flusso del fiume Tumbes aveva superato la soglia rossa alla stazione di El Tiger. Il servizio meteorologico peruviano annuncia nuove precipitazioni fino a domenica 29 novembre.

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