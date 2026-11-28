Il CAF ha esteso l’arbitrato video a tutta la lega di campioni e Confederation Cup match di gruppo in questa stagione.

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L’assistenza video a arbitrato (VAR) deve essere utilizzata in tutti i gruppi match della African Champions League e della Confederation Cup 2026–27. La Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha annunciato venerdì 27 novembre, il giorno in cui iniziarono le galline della Confederation Cup. Finora, entrambe le competizioni riservate video per giri di eliminazione diretta.

Il video prima dei quarti di finale

I due tornei hanno ciascuno quattro gruppi da quattro club. Ogni squadra gioca sei partite e i primi due di ogni passaggio di gruppo nei quarti di finale. L’estensione copre quindi 48 riunioni di polli per competizione. Il sesto giorno è previsto dal 22 al 24 gennaio 2027.

Nella Champions League, il primo giorno inizia questo sabato 28 novembre. Tra i poster annunciati alle ore 16 GMT (6 p.m. a Beirut), Zamalek riceve il Club africano a Cairo e Tunis Hope riceve gli Angolani di Wiliete, che hanno eliminato il titolare del titolo, Mamelodi Sundowns, durante le qualifiche. Alle 19 GMT, il Rinascimento Berkane accoglie i camerunesi di Colombe Sportive.

La decisione rimane quella dell’arbitro

Il team video può richiamare l’attenzione dell’arbitro a un errore manifesto o a un grave incidente sotto il protocollo, come ad esempio una decisione di obiettivo o di pena, o un errore nell’identità di un giocatore sancito. Frequenta; La decisione finale è sua. Il CAF riferisce che ha addestrato i funzionari video nelle sue sei aree attraverso la sua accademia di arbitrato e fornito l’attrezzatura necessaria. Il suo annuncio non dettaglia il dispositivo tecnico scelto per ogni fase.

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