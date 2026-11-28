Columbus ha eliminato l’Inter Miami nel primo turno dei playoff MLS venerdì 27 novembre in Ohio. Il campione in carica è caduto 1-0 su un gol da Santiago Rodríguez nel tempo in più, dopo aver perso il primo gioco 3-0. Columbus è nella semifinale della Conferenza Orientale.

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L’Inter Miami non difenderà il suo titolo fino all’ultima piazza. Columbus Crew ha eliminato venerdì 27 novembre dal primo turno dei playoff della Major League Soccer, vincendo 1-0 in Ohio. Santiago Rodríguez ha segnato nel secondo minuto del tempo supplementare. Vincitore del primo gioco in Florida, Colombo ha vinto la serie in due partite.

Rodríguez evita di sparare all’obiettivo

A ScottsMiracle-Gro Field, entrambe le squadre erano ancora legate alla fine del periodo di regolazione. In questo primo round, un pareggio va dritto ai colpi. La comunità uruguaiana Santiago Rodríguez ha evitato questa sessione: servito in superficie da Anass Zaroury, ha controllato la palla del petto prima di battere il portiere Dayne St. Clair. All’altra estremità del campo, Patrick Schulte non ha incassato alcun obiettivo, come nel gioco andare.

Il formato della serie ha richiesto due vittorie, indipendentemente dagli obiettivi cumulativi. Così Miami ha dovuto vincere a Columbus per ottenere una terza partita, che avrebbe accolto. L’obiettivo di Rodríguez ha tagliato l’incontro e la serie. Columbus, il settimo capo orientale, elimina il numero due della conferenza.

Il miglior punteggio della stagione esce senza segnare nella serie

Lionel Messi aveva terminato la stagione regolare in cima ai segnapunti con 26 successi. La lega scelse Golden Soul per il secondo anno consecutivo, dopo 29 gol nel 2025. L’argentino non ha segnato contro Colombo in entrambi i giochi, e Miami rimase in silenzio su tutta la serie.

Nella semifinale della Conferenza Orientale, prevista per il 5 e il 6 dicembre, Colombo affronterà il vincitore della serie tra la Rivoluzione New England e l’Unione Filadelfia. La classifica della lega non ha ancora risolto il suo avversario venerdì sera.

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