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L’aumento dei prezzi dei consumatori in Spagna ha rallentato il 4,1% su un anno in novembre, secondo la prima stima dell’Istituto spagnolo di statistica (INE), pubblicato venerdì 27 novembre. Era il 4,9% in ottobre. Il numero di novembre integra il periodo di riferimento per la rivalorizzazione delle pensioni contributive nel gennaio 2027, che è circa il 3,5% soggetto ai dati finali.

I combustibili frenano i prezzi in aumento

Il motivo principale per il rallentamento era il prezzo più basso dei combustibili e dei lubrificanti privati, che erano saliti nel novembre 2025. I prezzi dell’abbigliamento e delle calzature sono aumentati anche più lentamente di un anno prima. Rispetto a ottobre, l’indice generale è sceso dello 0,6%. Nonostante questo calo di un mese, i prezzi rimangono 4,1% in più rispetto al novembre 2025.

L’inflazione, esclusa l’energia e gli alimenti non trasformati, è passata dal 3,1% al 2,6% all’anno. L’indice armonizzato, progettato per i confronti europei, è pari al 4,1% in Spagna. Quest’ultimo tasso non misura l’inflazione in tutta l’area dell’euro.

Perché le pensioni non seguono la cifra di novembre

La previdenza sociale spagnola ricorda che l’aumento generale delle pensioni contributive si basa sui tassi d’inflazione annuali medi dal 2025 al 2026. La media dei dodici tassi pubblicati, calcolati con la cifra provvisoria di novembre, è del 3,5% circa. Questo non è né l’unico tasso di novembre, al 4,1%, né una misura di inflazione media nell’anno solare 2026.

Tale aumento verrebbe applicato a decorrere dal 1° gennaio per le pensioni contributive previste dal regime generale di rivalorizzazione. Le pensioni minime o non contributive possono seguire norme separate. Il programma INE fissa la pubblicazione della cifra finale di novembre del 15 dicembre: la stima della rivalorizzazione può ancora muoversi se l’ultimo tasso è rivisto.

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