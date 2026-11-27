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Il porto di Tripoli, nel nord del Libano, annuncia di aver caricato e scaricato l’equivalente di 1.005 contenitori di venti piedi durante un unico fermo della CMA CGM Alceste. Nel suo comunicato rilasciato venerdì 27 novembre, la direzione lo vede come un record per il porto. Essa afferma che circa 700 contenitori erano destinati al mercato libanese, senza specificare il volume equivalente di 20 piedi della spedizione.

Un dato di gestione, non un bilancio delle importazioni

I 4.015 TEU aggiungono i volumi caricati e scaricati. Il TEU è un’unità di capacità: una scatola di 40 piedi conta per due. Il comunicato stampa non rompe questo totale tra carico, scarico e transhipment. Inoltre non dà la durata delle operazioni, che consentirebbero di calcolare il tasso di movimentazione. La cifra di 700 container destinati al Libano non è quindi direttamente paragonabile al totale di 1.005 teu.

Una sosta su una linea tra l’Asia e il Mediterraneo

L’Alceste misura 366 metri a seconda del porto. La documentazione commerciale di CMA CGM fa parte della flotta Phoenician Express, una linea che serve Tripoli. Il gruppo gestisce anche il container terminal portuale. La direzione di Tripoli assegna l’operazione al terminal e alla stazione di pilotaggio. Né il rilascio né i documenti pubblici consultati sono sufficienti per determinare quale parte del carico era in transito in un altro porto.

Il record annunciato è per uno stopover. Per misurare l’aumento degli scambi commerciali nel nord del Libano, sarebbe necessaria una serie mensile uniforme, separando le spedizioni destinate al mercato libanese, all’esportazione e ai trasbordi. Il comunicato stampa di venerdì non fornisce questa ripartizione.

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