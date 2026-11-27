Il Congresso argentino ha infine adottato la riforma degli statuti della banca centrale. Il testo vieta il finanziamento monetario diretto del settore pubblico e stringe le condizioni per i trasferimenti al Tesoro.

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Giovedì 26 novembre, la Camera dei deputati argentina ha concluso la sua revisione della riforma della Banca Centrale della Repubblica Argentina (BCRA), accettando gli emendamenti del Senato. Il testo adottato elimina la possibilità per la banca centrale di concedere anticipazioni al Tesoro e di acquistare debiti pubblici direttamente, secondo la presidenza. La votazione è definitiva in Parlamento; l’attuazione e la data effettiva non sono state confermate nei documenti consultati.

Avanzamenti e acquisti diretti di titoli

Gli anticipi transitori sono prestiti dalla banca centrale al Tesoro. La riforma adottata abolisce questo strumento e l’acquisto diretto di titoli pubblici. Non significa che il Tesoro non possa più prendere in prestito: mira a finanziare il bilancio della banca centrale, non l’uso degli investitori. Il comunicato della presidenza si riferisce agli acquisti diretti; Non consente di concludere che qualsiasi intervento sul mercato secondario è vietato.

Il testo rimuove anche il cosiddetto regime di riserva di libera disponibilità e limita i trasferimenti di profitti al Fondo di Entrate Consolidato a profitti realizzati e liquidi. Un plusvalore registrato nei conti ma non realizzato non è equivalente alle risorse disponibili. BCRA ha già incluso queste disposizioni nella sua relazione monetaria di luglio quando il governo ha presentato il progetto.

La stabilità dei soldi diventa la missione primaria

La camera inferiore indica che il testo pone la conservazione del valore della valuta all’inizio delle missioni di BCRA. Secondo la Presidenza, la riforma stringe le condizioni per il licenziamento dei suoi leader e rimuove il Ministro dell’Economia dalle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Senato aveva cambiato le disposizioni di nomina e di revoca prima dell’ultimo voto dei deputati.

Il testo prevede, secondo la presidenza, un meccanismo di riduzione dei debiti reciproci e dei debiti tra il Tesoro e la banca centrale. Si deve distinguere tra la composizione di importi eccezionali e le nuove regole di finanziamento. Il voto da solo non specifica la data delle transazioni del bilancio o la quantità dei titoli che emergono da loro.

Archivio foto: P. Hughes /Wikimedia Commons♪,CC BY 4.0; ritagliare e vestire Libnanews.

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