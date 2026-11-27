Marco Rubio e Fayçal ben Farhane hanno parlato del Libano al telefono. Washington insistette sul disarmo di Hezbollah, mentre Riyadh sottolineava la stabilità regionale. Le fonti statunitensi si riferiscono allo spostamento dell’emissario saudita a Washington e al sostegno economico, senza alcun annuncio di finanziamenti specifici.

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Il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il Ministro degli Esteri saudita Fayçal bin Farhane hanno discusso il Libano questa settimana. Washington collega lo scambio al disarmo di Hezbollah. Riyadh si concentra sugli sforzi di stabilizzazione regionale. Nessuna delle due pubbliche relazioni annuncia finanziamenti per il Libano.

Due minuti, le priorità formulate in modo diverso

Nella relazione trasmessa dall’ambasciata americana a Beirut, Rubio insiste sul disarmo di Hezbollah nel quadro tripartito tra Stati Uniti, Libano e Israele annunciato il 26 giugno. L’agenzia ufficiale saudita, nella sua spedizione del 25 novembre, afferma che i ministri hanno fatto riferimento agli sforzi per promuovere la pace e la sicurezza in Libano e in Sudan. Non dettaglia la componente braccio in Libano.

L’appello non riguardava solo Beirut. Entrambi i ministri hanno condannato gli attacchi di Houthis alle infrastrutture civili e energetiche saudite. Hanno anche difeso la libertà di navigazione nello Stretto di Ormuz e Bab al-Mandeb. Le relazioni non annunciano alcun nuovo accordo tra Riyadh e Washington sulla questione libanese o un calendario per il governo libanese.

Uno spostamento dell’emissario saudita evocato

Fonti statunitensi non identificate hanno indicato giovedì 26 novembre, che il principe Yazid bin Farhane, consigliere del ministro saudita responsabile del caso libanese, doveva visitare Washington come parte del dialogo. Rievocano anche la mobilitazione internazionale nelle prossime settimane per sostenere il Libano e la sua economia. Nessuno dei comunicati consultati ha specificato la data del viaggio, i suoi interlocutori o la forma che l’iniziativa avrebbe preso.

Questo approccio, se confermato, aggiungerebbe agli scambi diretti tra Riyadh e Beirut. A settembre, a New York, il primo ministro Nawaf Salam ha incontrato Fayçal bin Farhane alla presenza di Yazid bin Farhane. Secondo il Grand Serail, le due parti avevano accettato di lavorare per la rivitalizzazione della Commissione congiunta saudita-libanese, in particolare per la cooperazione economica e commerciale. Nel mese di ottobre Salam e l’ambasciatore saudita hanno esaminato le fasi di questo risveglio.

Questo quadro bilaterale esiste già. Non dà contenuto finanziario all’iniziativa menzionata giovedì. Entro la mattina del 27 novembre non erano stati annunciati importi, minori, orari o meccanismi di pagamento per tali scambi.

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