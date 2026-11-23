In Spagna, CASA 47 ha disegnato un sacco per 638 casi di alloggi a prezzi accessibili. Sono state registrate circa 19.407 domande. L’operazione non vale la pena assegnare o consegnare i tasti. Un’altra campagna di 442 unità abitative è aperta fino al 26 novembre, secondo il calendario dell’organizzazione.

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L’ente pubblico spagnolo CASA 47 ha attirato un sacco il 19 novembre l’ordine di applicazioni di elaborazione per 638 alloggi a noleggio a prezzi accessibili. Ha ricevuto 19.407 cause in cinque Comunità autonome. L’estrazione non è valida per qualsiasi premio finale o consegna chiave. Un’altra chiamata per 442 unità abitative rimane aperta fino al 26 novembre.

Dall’estrazione all’affitto, rimangono diversi passi da prendere

La Comunità di Valencia concentra 398 delle 638 unità abitative nell’estrazione. Gli altri sono in Galizia (96), Catalogna (93), Navarra (34) e Asturia (17). Le applicazioni non sono ugualmente distribuite. La Catalogna rappresenta 6 245, rispetto a 9 850 nella Comunità di Valencia. Il totale nazionale del programma non consente quindi di conoscere la pressione su ogni abitazione o le possibilità di una determinata famiglia.

Il Notarial Record stabilisce l’ordine in cui CASA 47 esamina l’ammissibilità. In questo appello, l’istituzione annuncia, tra l’altro, una condizione di nazionalità spagnola o residenza legale, una serie di risorse e l’assenza di alloggi sulla proprietà. L’audit precede la dotazione provvisoria. La visita all’abitazione può quindi precedere la firma del contratto di locazione e la consegna delle chiavi. Nessuno di questi passaggi è intercambiabile.

La chiamata separata, annunciata il 6 novembre, riguarda 442 unità abitative in sei Comunità autonome. Non costituisce un’estensione della campagna appena disegnata o una figura di nuova sistemazione. Le pagine del portale consentono di consultare i prezzi e gli alloggi disponibili in questa chiamata.

I sussidi per i futuri progetti di costruzione rientrano in un altro regime

Il decreto reale del 28 ottobre prevede fino a 201,7 milioni di euro in sovvenzioni alle concessioni di cofinanziamento. Il testo indica che questa busta è già stata trasferita dal Dipartimento a CASA 47. Questo trasferimento tra istituzioni non significa che il denaro è stato pagato ai concessionari o che l’alloggio è uscito dalla terra.

La portata di questo decreto è di circa 2.425 abitazioni distribuite su 29 operazioni, secondo gli studi di fattibilità citati. Questa cifra esprime la capacità prevista dei progetti, non la dimensione della flotta effettivamente consegnata. Le 638 unità abitative del sorteggio, le 442 proposte nell’altra chiamata e le 2.425 previste nelle operazioni di costruzione misurano così tre cose diverse. Per monitorare il progresso dell’offerta, è necessario guardare separatamente a crediti, chiamate, affitti e sconti chiave.

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