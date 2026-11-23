Volodymyr Zelensky ha rivendicato la responsabilità di un attacco ucraino su due navi russe al largo della costa della Libia lunedì 23 novembre. La missione delle Nazioni Unite in Libia aveva richiesto un’indagine indipendente sugli incidenti a Bengasi e fuori dalla città il giorno precedente. Il reclamo stabilisce la posizione di Kyiv. Non fornisce alcuna esperienza sul destino dei due edifici.

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Volodymyr Zelensky ha rivendicato la responsabilità di un attacco ucraino su due navi russe al largo della costa della Libia lunedì 23 novembre. La missione delle Nazioni Unite in Libia aveva richiesto un’indagine indipendente sugli incidenti a Bengasi e fuori dalla città il giorno precedente. Il reclamo stabilisce la posizione di Kyiv. Non fornisce alcuna esperienza sul destino dei due edifici.

Il reclamo cambia il file, non la natura delle prove

Il presidente ucraino ha detto che la corvetta russa era affondata e che il carico era stato colpito. Queste sono due affermazioni diverse: la Presidenza ucraina non dice in questa affermazione che anche la nave cargo affonda. Presenta l’operazione come risposta alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Questa giustificazione è quella di un partito al conflitto, non una conclusione sulle circostanze di ogni incidente.

Domenica, i comunicati stampa libici avevano consegnato versioni successive: un’istituzione pubblica aveva menzionato un incidente mentre i soccorsi riservavano il loro apprezzamento per l’origine dell’esplosione. Il discorso di Kiev è un nuovo sviluppo. Non permette di attribuire all’Ucraina tutti i danni che possono essere segnalati nel settore o di redigere una valutazione umana.

Quali immagini mostrano e cosa non fettano

Immagini satellitari commerciali pubblicamente descritte dopo l’esplosione mostrano una nave in fiamme, poi una nave che sembra essere parzialmente sommersa. Anche se un’immagine documenta un incendio o un cambiamento visibile di stato, non solo determina chi è responsabile per esso. Una nave parzialmente vista sotto l’acqua non fornisce inoltre informazioni sull’entità del danno, sulle persone presenti o sul destino finale delle due navi rivendicate. Libnanews non ha competenze indipendenti di queste immagini.

L’ONU chiede un’indagine indipendente

La missione delle Nazioni Unite in Libia sta parlando di attacchi al porto di Bengasi e fuori dalla città. Non nomina una persona responsabile nella sua dichiarazione del 22 novembre. Esso chiede un’indagine immediata, indipendente e trasparente ed esprime la sua disponibilità ad assistere le autorità libiche. Esso chiede anche alla Libia di rispettare la sua sovranità e di non trascinare il paese in un conflitto esterno.

La dichiarazione ucraina risponde quindi a una domanda, quella del partito che rivendica l’operazione. Il bilancio umano, la condizione degli edifici e le circostanze esatte rimangono questioni separate, che né questa dichiarazione né le immagini pubblicamente commentate sono sufficienti per risolvere.

Archivio: Fronte mare Bengasi nel gennaio 2009, non correlato agli incidenti del novembre 2026. Jaw101ie / Wikimedia Commons, pubblico dominio. Composizione Libnanews.

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