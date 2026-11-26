Il regolatore americano ha dato a Starmind una luce verde condizionale. Gli Stati Uniti non consentono un servizio globale, ma l’Europa, la Cina e i paesi senza lanciatori condividono il rischio di una massiccia distribuzione.

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Il regolatore americano ha dato a Starmind una luce verde condizionale. Gli Stati Uniti non consentono un servizio globale, ma l’Europa, la Cina e i paesi senza lanciatori condividono il rischio di una massiccia distribuzione.

Il milione è un tetto, non una flotta

Il 25 novembre, l’Ufficio Spaziale della Commissione Federale delle Comunicazioni (FCC) ha parzialmente approvato il progetto Starmind di SpaceX. Il gruppo di Elon Musk vuole che i processori funzionino in bassa orbita e restituiscano i risultati sulla Terra. La decisione si riferisce specificamente alle frequenze radio di emergenza che consentirebbero il tracciamento satellitare e il pilotaggio se i loro collegamenti ottici mancavano. Non si qualifica come una licenza globale per commercializzare il servizio o come una luce verde incondizionata per tutte le orbite previste.

La licenza scade se SpaceX non riesce a soddisfare le sue pietre miliari: almeno un aereo operativo il 25 novembre 2033, 100.000 nel 2035, 500.000 nel 2038, e un milione nel 2040. Nell’intervallo tra le prime due pietre miliari, passando da un singolo satellite a 100.000 rappresenterebbe una media di quasi 137 aggiornamenti al giorno, se SpaceX aspettasse il primo ritardo. In confronto, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha identificato appena oltre 4.000 nuovi carichi di paga in orbita da tutti gli attori globali nel 2025. Il confronto misura il divario industriale da superare, non una previsione di lancio.

Una decisione americana, un costo condiviso

L’ESA aveva circa 15.800 satelliti ancora funzionali il 17 novembre 2026. Il soffitto di SpaceX è più di 60 volte l’inventario globale. Anche la distribuzione parziale aumenterebbe il numero di conciliazioni da monitorare. Per un operatore straniero, che gestisca un satellite meteo, uno strumento scientifico o una piccola costellazione commerciale, programmando un evitamento motorizzato di squadra, può consumare carburante e talvolta richiede l’interruzione di un’osservazione. Non vi è alcuna garanzia che la sua capacità di monitoraggio o flessibilità sia paragonabile a quella di un gruppo in grado di sostituire il suo velivolo in serie.

Il FCC ha accettato il piano di prevenzione dei detriti per gli aerei entro 600 chilometri. Sopra, richiede un file di modifica con un piano finale prima dell’implementazione. Ha anche rinviato la sua decisione sull’esenzione richiesta da SpaceX per alcuni modi di pensionamento alla fine della vita. Il regolatore richiede bilanci biennali, compreso il numero di conciliazioni e ricevute. Questi dati possono rendere il rischio misurabile; non creano fondi da pagare per le manovre di altri operatori. In base al diritto internazionale, la responsabilità dello Stato di lancio è in linea di principio assoluta per danni al suolo o agli aerei in volo; Nello spazio, dipende dalla colpa. Tuttavia, un costo aggiuntivo di funzionamento senza collisione non viene automaticamente compensato.

Le frequenze danno ad altri paesi una leva, non un veto generale

La FCC richiede che SpaceX rispetti i suoi archivi con l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Nelle bande di soccorso autorizzate, l’azienda non deve essere protetta contro le interferenze e non deve causare interferenze. L’interferenza dannosa documentata deve portare alla cessazione dell’operazione fino a quando non viene risolta. Per le altre amministrazioni, il coordinamento delle frequenze e l’autorizzazione delle stazioni di terra sono mezzi di azione concreti. La negazione di un ponte terrestre sul suo territorio, tuttavia, non impedisce a un satellite di volare sopra di esso o rimuovere i rischi fisici in orbita.

Europa e Cina da posizioni diverse

L’Unione europea ha aumentato il suo progetto IRIS2 a 348 satelliti, volti in particolare a garantire le sue comunicazioni governative. Questa rete da sola non fornisce un equivalente a Starmind: possedere un collegamento satellitare e possedere i processori che eseguono i calcoli sono due cose diverse. Per un’amministrazione europea, quindi, la scelta non è semplicemente quella di acquistare la larghezza di banda. Si tratta anche di dove vengono elaborati i suoi dati, che controllano le chiavi di crittografia, quale legge governa il contratto e se il servizio può essere trasferito a un altro fornitore.

La Cina ha già lanciato, nel maggio 2025, un primo lotto di dodici satelliti informatici per il programma guidato dal laboratorio di Zhejiang. Questo lancio stabilisce l’esistenza di un’industria concorrente, non una capacità di calcolo paragonabile a quella promessa da SpaceX. Paesi senza lanciatore o un grande mercato interno potrebbero accedere a nuove capacità senza costruire subito un grande centro dati. Ma se i razzi, i collegamenti e il calcolo dipendono dallo stesso fornitore, il costo del cambiamento dell’operatore aumenta e la capacità di negoziare diminuisce. Per questi paesi, la portabilità dei dati e del software contarebbe tanto quanto il prezzo visualizzato.

Solar non regola il calore o il prezzo

In orbita, i pannelli solari possono alimentare le macchine, ma il vuoto non raffredda un processore per convezione: il calore deve essere evacuato dai radiatori. L’apparecchiatura deve anche resistere alle radiazioni e rimanere economicamente utile abbastanza a lungo per assorbire la sua orbita. Per alcuni dati acquisiti nello spazio, l’elaborazione può evitare grandi trasferimenti. Per la formazione di grandi modelli alimentati da dati terrestri, tuttavia, è necessario dimostrare il flusso tra macchine, il costo di collegamento e la capacità di continuare i calcoli quando parte dell’apparecchiatura non riesce.

La FCC ha impostato un programma satellitare, nessun potere del computer. Il suo documento non fornisce un prezzo per il calcolo, il consumo su tutto il ciclo di vita, o la capacità commerciale disponibile per paese. Il primo test del progetto sarà quindi meno il numero annunciato rispetto alla pubblicazione di misurazioni comparabili: quanto utile calcolo il primo lotto fornisce, quale costo, e quante manovre o prelievi imprevisti.

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