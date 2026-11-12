Sovranità e ricostruzione del sud

Joseph Aoun combina la sovranità con il monopolio delle armi, ma anche con la ricostruzione e le condizioni di vita nel Sud. Prima del Club Leaders l’11 novembre, ha difeso l’accordo quadro e ha ricevuto due studi economici. Un altro incontro si è concentrato sulle esigenze dei villaggi di confine. Le proposte riguardano l’assistenza, l’occupazione, l’istruzione e i servizi essenziali. Non viene annunciato alcun nuovo finanziamento o calendario per l’attuazione. Le dichiarazioni restano separate dai progetti approvati.

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Joseph Aoun collega l’autorità statale a due requisiti: riservare le armi alle istituzioni e rendere possibile la vita economica nel Sud. Di fronte a una delegazione del Club Leaders, ricevuta a Baabda l’11 novembre, il presidente ha difeso l’accordo quadro insistendo sulla ricostruzione. Non lo presenta come un semplice accompagnamento alla questione della sicurezza, ma come componente degli obiettivi libanesi.

La sovranità richiede anche la ricostruzione

Il Capo di Stato mantiene la sua valutazione dell’accordo quadro come migliore opzione disponibile. Esso chiede la conservazione della coesione interna di fronte agli sviluppi regionali. Questa difesa politica non è accompagnata dall’annuncio di un nuovo accordo, di un programma di ritiro o di un programma di lavoro finanziato.

Per Joseph Aoun, il dispiegamento dell’autorità pubblica deve consentire al popolo del Sud di vivere in sicurezza e di avere opportunità economiche. Combina così la ricostruzione, le condizioni sociali e la possibilità di soggiornare lì. Allo stesso tempo, il Presidente riafferma il suo sostegno all’esercito e alle forze di sicurezza, le cui missioni considera inseparabile dalla sovranità.

Questo discorso estende le osservazioni fatte il 10 novembre prima del ministro della difesa Michel Ménassa. Il presidente ha poi chiesto che l’istituzione militare sia preservata da attacchi contro il suo comando, ufficiali e soldati. Il giorno dopo, di fronte ai leader economici, ha ampliato la sua argomentazione: L’autorità di Stato deve anche produrre condizioni di vita sostenibili.

Due studi presentati dalle aziende

Il Leaders Club ha presentato due procedimenti al Presidente. La prima riguarda la ripresa economica. La seconda riguarda la ricostruzione materiale ed economica nell’ambito dell’accordo quadro. Ramzi Hafez, che ha parlato a nome della delegazione, ha proposto di continuare il loro sviluppo con le autorità.

Questo è un contributo del settore privato, non l’adozione di due piani governativi. Nessun meccanismo di finanziamento, calendario o selezione dei progetti è annunciato. L’incontro distingue quindi un orientamento politico ed economico da una decisione pubblica che impegna gli stanziamenti.

Mantenere gli abitanti, una sfida concreta

Il giorno dell’incontro a Baabda comprende anche uno scambio con l’associazione Kellna Ayleh. Karin Gemayel e Jessica Moawad presentano le difficoltà incontrate nei villaggi di Rmeich, Debel e Ain Ebel. Si riferiscono a restrizioni di viaggio, declino dell’occupazione e accesso difficile alla cura e all’istruzione.

Le proposte includono servizi medici, marketing di prodotti locali, istruzione e carburante per le esigenze di base. Essi danno contenuto concreto alla questione di mantenere le famiglie nei villaggi di confine. Rimangono tuttavia richieste di assistenza: la relazione non li presenta come benefici già aperti o approvati.

Joseph Aoun assicura che lo Stato deve sostenere gli abitanti che rimangono nei loro villaggi come quelli costretti a muoversi. La sfida di attuazione rimane quella dei mezzi disponibili, l’accesso e i servizi effettivamente forniti. In queste dichiarazioni dell’11 novembre non sono fissati nuovi aiuti.

Ritratto fotografico di Joseph Aoun, libreria fotografica Libnanews. Data esatta di tiro non stabilito. Questa fotografia non rappresenta l’incontro dell’11 novembre 2026. © Archivi Libnanews.

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