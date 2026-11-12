Political Pen mette in evidenza il caso di Elijah Saliba in un video pubblicato l’11 novembre. Le sue accuse su protezioni e reti rimangono inconsapevoli. L’articolo distingue queste affermazioni dal rilascio di ISP sui sospetti di frode e frode dallo stato di avvocato. Esso ricorda anche la negazione della difesa del 4 novembre, prima del video, e stampa le informazioni su una denuncia da parte dell’Associazione di Beirut Bar. Nessun senso di colpa definitivo è stabilito da questi elementi.

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Una pubblicazione di Political Pen, pubblicata l’11 novembre su Instagram con Karine Kassis, evidenzia il caso di Elie Saliba. I media accusano i suoi rapporti con i leader e le figure religiose. Queste affermazioni vanno oltre ciò che è reso pubblico dalle Forze di Sicurezza Interna. La difesa, da parte sua, ha sfidato le accuse contro il suo cliente e ha chiesto di aspettare i risultati dell’indagine.

Quello che la penna politica dice sul caso Saliba

Nella leggenda che accompagna il suo video, la Pen politica afferma che Elijah Saliba avrebbe attratto diversi leader religiosi e figure alla sua rete. Citando fonti da Pen Media, la pubblicazione si riferisce anche alla presunta protezione di un ex generale, che è stato presentato come coinvolto nelle sue attività. Non dà la sua identità.

I media usano un confronto con Jeffrey Epstein nel titolo della sua pubblicazione. Questa formula appartiene alla penna politica: non costituisce una qualifica giudiziaria o una prova di reati comparabili. I documenti consultati non confermano le spese relative alle sere menzionate o la presunta protezione di un ex senior.

È anche importante distinguere la data di distribuzione del video da quella dei fatti presunti. La pubblicazione è datata 11 novembre, ma la sua leggenda non fornisce una cronologia precisa di questi eventi.

Sospetto di ISP

Tuttavia, ci sono alcuni elementi ufficiali nel file. In un comunicato stampa del 4 novembre, le Forze di Sicurezza Interna emisero, su istruzioni giudiziarie, una fotografia di un uomo detenuto, identificata dalle iniziali E.S., nata nel 1994 e della nazionalità libanese. La stampa libanese lo ha identificato come Elijah Saliba.

Gli ISP riferiscono sospetti di frode e abusi di status legale. Secondo i risultati preliminari dell’indagine riportata in questo comunicato stampa, il sospettato avrebbe portato i detenuti e le loro famiglie a credere che potesse intervenire nei loro file giudiziari. Avrebbe promesso di facilitare il loro procedimento contro il denaro, sfruttando le sue relazioni personali.

Il testo ufficiale non menziona l’ex generale citato da Political Pen o le accuse suggerite dal riferimento a Epstein.

Spese di difesa

Il 4 novembre, l’avvocato Ali Nassim Ahmad al-Hajj ha negato le accuse presentate in un rapporto televisivo contro il suo cliente Elijah Saliba. Ha denunciato ciò che considerava un processo mediatico e ha chiesto di attendere i risultati delle indagini. Questa reazione precede la pubblicazione della penna politica e non può quindi essere presentata come una risposta specifica ad essa.

L’11 novembre, la stampa riportava anche una denuncia del Beirut Bar al primo giudice investigativo del Monte Libano, Nada al-Asmar. Esso coprirebbe l’usurpazione dello status di avvocato, intermediazione e frode. Il testo di questa denuncia non è stato consultato.

Le prove disponibili non costituiscono una decisione definitiva sul senso di colpa di Elijah Saliba, che gode della presunzione di innocenza. Nel loro rilascio, gli ISP chiedono agli individui che credono di essere stati vittime degli eventi descritti per contattare 1788 o per riferire al dipartimento investigativo del ramo dell’intelligenza.

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