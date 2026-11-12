DC Studios: Latcham vince Gunn e Safran

Jeremy Latcham dirigerà DC Studios il 1o dicembre 2026. Skydance annunciò il suo appuntamento per succedere a James Gunn e Peter Safran, dopo quattro anni come capo dello studio. Entrambi gli uomini continueranno il loro lavoro creativo e produttivo, soprattutto su Man of Tomorrow. Ex esecutivo Marvel, Latcham supervisionerà cinema, televisione e animazione. Questa transizione arriva un mese dopo l’acquisto di Warner Bros. Discovery e non accompagnato da alcun annuncio per cancellare il prossimo Superman.

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La gestione di DC Studios cambierà il 1 dicembre. Skydance annunciò lunedì 9 novembre 2026 la nomina di Jeremy Latcham a capo dello studio americano. L’ex capo della Marvel succederà a James Gunn e Peter Safran, che manterrà attività creative e produttive. La loro partenza dalla direzione ha avuto luogo quattro anni dopo la loro nomina e un mese dopo Warner Bros è stato acquistato. Discovery.

Latcham assumerà il ruolo di Presidente e Direttore della Creazione. Supererà i film, le serie televisive e l’animazione di DC Studios. Il suo mandato coprirà lo sviluppo del progetto, la produzione, le relazioni di talento e la strategia. Si riferirà a Dana Goldberg e Josh Greenstein, Co-Chairs of Skydance Motion Picture Group.

L’annuncio quindi distingue la responsabilità dello studio per il lavoro sulle sue opere. Gunn e Safran partono come co-leader, ma non rompe i loro legami con DC. Skydance presenta questa transizione come un ritorno alle loro attività come registi e produttori.

DC Studios mantiene Gunn e Safran su Man of Tomorrow

Il progetto più direttamente interessato restaUomo di domaniIl prossimo film di James Gunn. Gunn e Safran continueranno a lavorare lì, soprattutto durante la sua post-produzione. Il lungometraggio doveva essere pubblicato negli Stati Uniti il 9 luglio 2027. Il cambiamento annunciato lunedì non è accompagnato da un ritiro da questo film.

Nella loro dichiarazione comune, i due funzionari uscenti evidenziano i progetti sviluppati durante il loro mandato. Citano il ritorno di Superman,Peacemaker♪,Creature Commandos♪,LanterneeClayfaceRingraziano i team artistici e tecnici e i leader che li hanno accompagnati.

Gunn e Safran presentano anche il loro successore come partner creativo che già conoscono. Dicono che vogliono continuare il prossimo capitolo su Clark Kent e Lex Luthor. Questa formulazione conferma la loro partecipazione dopo Superman, senza specificare tutti i loro impegni futuri all’interno del gruppo.

Il comunicato stampa cita anche produzioni in corso, tra cuiIl Batman parte II, con Robert Pattinson, e la serieIl popolo v. Gorilla Grodd, previsto nel 2027. Non presenta pertanto la transizione come tappa dell’intero programma. Gli arbitrati futuri cadranno sotto la nuova direzione, mentre diverse opere già conservano le loro squadre.

Jeremy Latcham, dalla Marvel al grande franchising

Il nuovo capo arriva con un’esperienza direttamente legata al cinema supereroe. Ha lavorato tredici anni presso i Marvel Studios. Il suo viaggio includeUomo di ferrodi cui era produttore associato, eIron Man 2come co-produttore.

È anche uno dei produttori esecutivi diI Vendicatori♪,Vendicatori: Età di UltroneSpider-Man: Homecoming. Ha tenuto la stessa posizione suGuardiani della Galassiadiretto da James Gunn. I due uomini hanno già collaborato ad un importante adattamento dei fumetti.

Questa esperienza combina il lancio di personaggi con la costruzione di un insieme di film collegati tra loro. Corrisponde al perimetro affidato oggi a Lacham, che supera la produzione di un singolo lungometraggio. La sua posizione a DC coprirà diversi formati e i team di sviluppo.

Dopo Marvel, Latcham produsse ancheTempo di vendita a El Royale Hotel. Nel maggio 2020, Entertainment One aveva annunciato un accordo di produzione con lui. Il primo progetto è stato poi l’adattamentoDongioni e draghi. Paramount credit tra i produttori diDongeons and Dragons: Onora dei ladri, rilasciato nel 2023.

Quattro anni di ricostruzione intorno a Gunn e Safran

James Gunn e Peter Safran avevano preso il controllo dei DC Studios alla fine del 2022. La loro missione era quella di riunire adattamenti con una comune visione creativa. Gunn ha combinato questo ruolo di leadership con quello di sceneggiatore e regista.

Il nuovoSupermanera un passo centrale in questa ripresa. Gunn ha scritto e diretto il film, con David Corenswet nel ruolo principale e Rachel Brosnahan a Lois Lane. Le riprese iniziarono nel febbraio 2024, prima di un’uscita americana l’11 luglio 2025.

DC ha presentato questo film come la prima caratteristica del suo nuovo universo condiviso. Il principio è quello di collegare personaggi ed eventi tra diverse produzioni. La televisione partecipa anche a questo set, in particolare con la seconda stagione diPeacemaker.

La successione riguarda quindi sia un’organizzazione di produzione che un programma cinematografico. Latcham recupera uno studio i cui diversi progetti hanno già i loro team, i loro personaggi e il loro calendario. La continuazione dellaUomo di domanicon Gunn e Safran è il principale impegno concreto dettagliato nell’annuncio di lunedì.

Una transizione dopo l’acquisto di Warner Bros. Discovery

Questo cambiamento si verifica in un gruppo appena ampliato. Il 6 ottobre 2026, Paramount annunciò di aver completato l’acquisizione di Warner Bros. Discovery. Il set risultante da questa operazione è chiamato Skydance e comprende Paramount, Warner Bros., HBO e le loro attività audiovisive.

David Ellison, Presidente e CEO di Skydance, e Ynon Kreiz, Co-Director General, hanno ringraziato Gunn e Safran per il loro lavoro. Salutano le basi per DC Studios e annunciano una transizione collaborativa con Latcham.

La nuova organizzazione pone ora il capo della DC sotto l’autorità delle due co-presidenti del gruppo cinematografico. Tuttavia, il suo perimetro è ancora esteso alla televisione e all’animazione. L’assunzione dell’ufficio il 1 dicembre sarà il prossimo passo ufficiale, prima del rilascio dellaUomo di domaniluglio 2027.

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