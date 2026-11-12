Cipro: accordo su due nuovi punti di attraversamento

I leader ciprioti greci e ciprioti turchi concordarono il 9 novembre 2026 per aprire due nuovi incroci tra Louroujina e Lympia, e tra Kampos e Karavostasi. Nessuna data di messa in servizio è ancora annunciata. L’accordo include anche la ripresa del programma di formazione Imagine, progetti culturali e ambientali e un meccanismo di risposta d’emergenza. Un incontro con António Guterres dovrebbe seguire nelle prossime settimane, mentre la ripresa dei negoziati politici resta da preparare.

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Nikos Christodoulides e Tufan Erhürman concordarono lunedì 9 novembre 2026 a Nicosia per creare due nuovi passaggi a Cipro. L’accordo prevede l’apertura simultanea senza fissare una data. Accompagna diverse misure di cooperazione e prepara un incontro con António Guterres nelle prossime settimane. Questo concreto progresso sul traffico tra le due comunità, tuttavia, non costituisce una ripresa dei negoziati di insediamento.

Il leader greco cipriota e la sua controparte turco cipriota si sono incontrati con María Ángela Holguín, l’inviato personale del Segretario Generale delle Nazioni Unite. L’incontro si è tenuto nell’Area Protetta delle Nazioni Unite. Le discussioni si sono concentrate sulle misure di costruzione della fiducia, ma anche sul metodo e sulla sostanza delle future discussioni politiche.

Due nuovi passaggi a Cipro, sui percorsi identificati

Il primo passaggio collegherà Louroujina, chiamato anche Akıncılar, a Lympia, o Limya. Il secondo collega Kampos, o Kambo, a Karavostasi, chiamato anche Gemikonağı. Questi nomi appaiono nell’accordo annunciato lunedì. Identificano i due link conservati, al di là della formula generale su « nuovi passaggi ».

Entrambe le aperture dovranno verificarsi allo stesso tempo. L’impresa riguarda quindi una serie di due legami. Non fornisce che una prima apertura precede automaticamente l’altra. Gli accordi tecnici devono rispettare questa simultaneità.

Tuttavia, l’accordo non specifica un programma di lavoro o la data di messa in servizio. Inoltre non dettaglia le attrezzature, gli orari o l’organizzazione dei controlli. Di conseguenza, i residenti non hanno ancora una scadenza da cui prendere queste rotte.

Un accordo di apertura, non due passaggi già aperti

La distinzione tra processo decisionale politico e messa in servizio è essenziale. Entrambi i leader hanno accettato l’apertura dei passaggi. Non hanno annunciato la loro entrata in funzione il 9 novembre. Presentare ora undici punti di attraversamento operativo anticipare un ulteriore stadio.

Nove punti attraversano la linea di separazione. L’apertura effettiva dei due nuovi collegamenti porterebbe questo numero ad undici. L’obiettivo è quello di facilitare il viaggio tra le due parti dell’isola, dove le aspettative a certi posti pesano sugli utenti.

La precedente espansione di questa rete risale al 12 novembre 2018. I passaggi di Lefka/Apliki e Deryneia/Derinya aumentarono il totale a nove. L’accordo di lunedì viene così quasi otto anni dopo queste ultime aperture. La sua attuazione costituirebbe un nuovo passo materiale per avvicinare le comunità.

Preparazioni tecniche ancora necessarie

Come l’11 novembre, i preparativi sono rimasti da fare. Secondo le informazioni locali pubblicate quel giorno, i membri greco-ciprioti del comitato pertinente dovevano incontrarsi entro una settimana, prima che una riunione congiunta si aspettasse la settimana seguente per stabilire un programma di lavoro. Non era quindi ancora un programma chiuso.

Il link Kampos-Karavostasi solleva la questione di una sezione non asfaltata. I team sono tenuti a rivedere la terra, determinare la proprietà delle trame e valutare il lavoro richiesto. La rotta nella zona cuscinetto richiede anche il coordinamento con la forza delle Nazioni Unite. Il link Louroujina-Lympia è presentato come più breve, ma l’impegno di aprire insieme i due assi collega il loro calendario. Ciò spiega perché l’accordo politico non consente ancora di annunciare una data di apertura dei motoristi.

Movimento, un file separato dall’insediamento politico

I passaggi sono stati a lungo parte di misure di costruzione della fiducia. Essi rendono possibili contatti regolari nonostante la divisione dell’isola. Tuttavia, il loro funzionamento dipende da decisioni pratiche, mezzi e cooperazione. Un accordo sul loro numero non risolve di per sé i problemi incontrati sugli assi esistenti.

Prossimo incontro con António Guterres

L’altro risultato politico della giornata è la prospettiva di un incontro dei due leader con António Guterres. Deve essere tenuto nelle prossime settimane. Non sono state annunciate date specifiche o località nel comunicato stampa di lunedì.

Al palazzo presidenziale Nikos Christodoulides ha presentato i risultati come un passo avanti in questo prossimo passo. Egli ha indicato che il segretario generale era stato tenuto informato delle discussioni. Secondo lui, l’obiettivo rimane quello di raggiungere un incontro allargato e poi riprendere i negoziati prima della fine del mandato di António Guterres.

Il presidente di Cipro ha anche riferito i progressi su alcune questioni metodologiche e sostanziali. Ha riconosciuto l’assenza di progresso sugli altri. Questa valutazione non costituisce pertanto un accordo globale. La convocazione di una conferenza allargata rimane un obiettivo presentato dal lato greco cipriota, non un risultato già raggiunto lunedì.

I colloqui di regolamento sono stati interrotti dal fallimento della conferenza Crans-Montana in Svizzera nel 2017. I contatti attuali cercano di ricreare le condizioni di negoziazione. L’accordo sui passaggi fornisce un risultato identificabile in questo processo, senza annunciarne il risultato.

Archivi, Patrimonio e risposta di emergenza

I due leader hanno accompagnato la loro decisione da diversi impegni affidati ai comitati tecnici bicomunali. Il Comitato dei Beni Culturali deve organizzare la condivisione dei documenti d’archivio. Continuerà anche il restauro di alcune chiese maronite e di un monastero armeno, oltre alle sue altre attività.

La commissione per l’ambiente deve presentare progetti comuni. L’ufficiale di gestione della crisi sarà incaricato di progettare un meccanismo di risposta rapida di emergenza. È un dispositivo da costruire. L’annuncio non permette di presentarlo come già operativo.

Questi impegni dividono il lavoro tra le strutture esistenti. La missione di buoni uffici delle Nazioni Unite accompagna tredici comitati tecnici sull’isola. Il loro ruolo è quello di mantenere scambi e affrontare questioni comuni, anche quando i negoziati politici non riescono.

Il programma educativo di Imagine deve riprendere

L’accordo prevede anche la ripresa del programma Imagine, sotto gli auspici e conformemente alle disposizioni del comitato tecnico dell’istruzione. Questa iniziativa riunisce studenti e insegnanti di entrambe le comunità intorno all’istruzione di pace e la lotta contro il razzismo.

Le discussioni continueranno anche su altri punti di attraversamento e su questioni eccezionali. I prossimi articoli sono le condizioni di apertura per le due rotte e la data dell’incontro con António Guterres.

Illustrazione: Ledra Street station a Nicosia, archivio fotografico del 7 gennaio 2023. Foto:Dor Shabashewitz / Wikimedia Commons♪,CC BY 4.0. Ridimensiona tutta la fotografia e condimento tipografico. Questa immagine non rappresenta i due punti di passaggio futuri.

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