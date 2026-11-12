Iran: Il resoconto contestato di un appello Trump-Netanyahu · Global Voices

Un rapporto sui media israeliani descrive una decisa chiamata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu sull’Iran. L’ufficio del Primo Ministro nega questa versione, basata su fonti anonime. Le dichiarazioni pubbliche dei due leader, tuttavia, mostrano posizioni diverse: Trump lascia spazio alla negoziazione, senza escludere la forza, mentre Netanyahu presenta un cambiamento di regime in Teheran come necessario. Nessuna registrazione del ricorso o nuova decisione militare congiunta è fornita.

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Una chiamata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu sull’Iran avrebbe dato origine a uno scambio particolarmente teso, secondo fonti anonime citate da un media israeliano. L’ufficio del Primo Ministro nega questa storia. La notizia, pubblicata nella stampa internazionale l’11 e il 12 novembre, viene come i due leader mostrano posizioni diverse sul dopomath del conflitto.

Trump e Netanyahu: una chiamata, due storie

Il rapporto pone la conversazione durante il fine settimana prima della sua pubblicazione. Non specifica il giorno esatto o l’ora. Gli interlocutori presentati come informato del suo contenuto descrivono un difficile scambio sulla possibilità di rilanciare la guerra contro l’Iran. Si evoca una » scena urla infernale », una traduzione dell’espressione inglese « shuting match from hell ».

L’ufficio di Benjamin Netanyahu rifiuta questa presentazione e la chiama « fake news » e « total assurdo ». Un alto funzionario israeliano, anche anonimo citato, conferma l’esistenza dell’appello, ma sfida il suo conflitto. Il disaccordo riguarda quindi il corso della conversazione, non solo la sua interpretazione politica.

Nessuna registrazione o verbatim di questo scambio privato è fornita nella registrazione consultata. Le riprese internazionali si riferiscono alla stessa storia israeliana: la loro moltiplicazione non costituisce una serie di conferme indipendenti. A questo punto, la formula spettacolare che descrive le urla rimane una dichiarazione contestata, non un fatto stabilito.

9 novembre, Trump respinge il recupero immediato

Le dichiarazioni pubbliche, d’altra parte, chiariscono la posizione americana. Lunedì 9 novembre, dopo un incontro con il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani, Donald Trump ha detto di non ritenere che fosse necessaria una nuova azione militare contro l’Iran.

Non ha rinunciato all’opzione militare. Di fronte ai giornalisti, il Presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che le sue forze sono rimaste pronte ad agire se la situazione è cambiata. Ha anche dichiarato di aver percepito un momento positivo verso la fine del conflitto. Queste osservazioni esprimono il suo apprezzamento politico; non annunciano alcun accordo firmato con Teheran o con il programma comune di insediamento.

La distinzione è importante per comprendere la questione del ricorso. La sospensione di una campagna espansa non significa escludere qualsiasi intervento futuro. Washington mantiene esplicitamente questa possibilità, lasciando spazio alla negoziazione. Il Qatar interviene in questa sequenza come interlocutore diplomatico, non come partito abilitato a decidere le operazioni degli Stati Uniti.

Netanyahu collega la sicurezza al cambiamento di regime

Martedì 10 novembre, Benjamin Netanyahu ha difeso un approccio diverso al nuovo Knesset. Nel suo discorso dopo il giuramento dei deputati, ha accusato l’Iran di cercare di ricostruire il suo programma nucleare. Ha descritto il rovesciamento del regime iraniano come l’unico modo per eliminare definitivamente ciò che ha descritto come una minaccia esistenziale.

Questa accusa e conclusione strategica appartengono al Primo Ministro israeliano. Solo loro non costituiscono una valutazione indipendente del programma nucleare dell’Iran. Né provano che una nuova campagna sarebbe stata decisa con Washington.

Il suo intervento, tuttavia, fa luce sulla differenza tra gli obiettivi pubblicamente formulati. Donald Trump lascia aperta un risultato negoziato con una minaccia militare. Benjamin Netanyahu sostiene che un insediamento duraturo richiede la scomparsa del regime a Teheran. Queste posizioni possono essere confrontate senza convalidare la storia delle urla del telefono.

Nessuna decisione comune annunciata in questo scambio

Gli elementi disponibili quindi non ci permettono di presentare questa conversazione come una rottura effettiva tra i due alleati. Inoltre non permettono l’annuncio di un’offensiva imminente. Il contenuto operativo di un possibile accordo americano-israeliano rimane assente dalla narrativa pubblicata.

Le informazioni da conservare hanno due livelli distinti: una versione media contestata del ricorso e dichiarazioni pubbliche documentate sull’Iran. L’ufficio di Netanyahu mantiene la sua negazione del confronto verbale. Sul lato americano, la posizione espressa il 9 novembre mantiene la negoziazione e la possibilità di utilizzare la forza simultaneamente.

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