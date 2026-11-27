L’Ufficio del Pubblico Ministero europeo ha annunciato quattordici ricerche in Romania e in Belgio sui sospetti di frode contro gli aiuti dell’UE. Il file riguarda un progetto di costruzione intelligente. A Iași, tre persone sono sotto controllo giudiziario e nove proprietà sono state sequestrate per coprire eventuali danni.

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14 ricerche hanno avuto luogo il 26 novembre in Belgio e in Romania in un’indagine sugli aiuti europei a un progetto di costruzione intelligente. L’Ufficio del Pubblico Pubblico Europeo, che ha annunciato l’operazione venerdì, sospetta che una società abbia finanziato oltre 655.000 euro di spese fittizie. Tre sospetti sono stati posti sotto controllo giudiziario in Romania. In questo caso non sono state tramandate convinzioni.

L’Ufficio del Pubblico Ministero europeo esamina le prove delle spese

I procuratori europei delegati a Iași guidano l’indagine. Il progetto prevede un progetto per lo sviluppo e l’acquisto di attrezzature per la gestione degli edifici, utilizzando una piattaforma che collega dispositivi e sensori. L’Ufficio del Pubblico Procuratore Europeo stima il bilancio totale del progetto a circa 1,1 milioni di euro. Il contributo europeo è stimato a circa 987,850 euro. Questi due importi descrivono il finanziamento del progetto, non l’importo che gli investigatori ritengono sia stato erroneamente ottenuto.

L’importo di oltre 655 000 EUR riguarda l’aiuto che l’impresa beneficiaria avrebbe ricevuto dichiarando le spese che non avrebbero avuto luogo. L’Ufficio del Pubblico Procuratore cita una compensazione per 19 persone che, secondo le sue indagini, non avevano lavorato sul progetto. Esso menziona anche il presunto acquisto fittizio di know-how tecnico. Non dice nella sua affermazione che la piattaforma stessa non è mai esistita. Lo scopo dell’indagine è quello di esaminare la realtà dei benefici utilizzati per giustificare i pagamenti.

Il fascicolo riguarda quindi i pagamenti già effettuati, non solo una richiesta di sovvenzione respinta prima del pagamento. Per gli investigatori, una domanda è se la spesa riportata è un lavoro o un’acquisizione che effettivamente ha beneficiato del progetto. Un altro è quello di determinare chi ha smaltito i soldi dopo che è stato pagato. L’Ufficio del Pubblico Procuratore sospetta che una parte significativa della società si sarebbe unita al direttore della società beneficiaria, attraverso trasferimenti e attraverso aziende in Belgio e Lussemburgo. Parla di un presunto beneficio personale, non di un arricchimento stabilito dal giudizio.

Nove immobili sequestrati in Iași County

Tre persone sono state portate all’Ufficio del Pubblico Ministero Europeo di Iași per essere ufficialmente informate del loro status di sospetta. Furono poi messi sotto controllo giudiziario. Il comunicato non dà i loro nomi o dettagli dei loro obblighi. Non ha segnalato nessuna detenzione pre-triale dopo la loro presentazione.

I procuratori hanno annunciato il sequestro di nove proprietà appartenenti a tre sospetti nella contea di Iași: cinque trame, due case e due appartamenti. Il loro valore è stimato a circa 1 milione di euro. I conti bancari della società beneficiaria sono stati congelati. L’Ufficio del Pubblico Procuratore spiega che vuole proteggere la possibilità di danni al bilancio europeo e ai costi legali.

La cifra di 1 milione di euro corrisponde alla stima delle merci sequestrate. Non misura l’importo già pagato all’Unione o una penalità imposta ai sospetti. Seizure e congelare immobilizzano i beni in questa fase; non trasferiscono la proprietà della proprietà a se stessi e non stabiliscono danni definitivi. Occorre inoltre distinguere tra il valore totale del progetto, la quota di aiuti europei e la somma che l’ufficio del procuratore attribuisce alle spese contestate.

Indagine rumena sostenuta dalla polizia belga

L’operazione del 26 novembre ha mobilitato la polizia economica e gendarmeria della contea di Iași in Romania. In Belgio, la polizia federale ha fornito assistenza attraverso la sua corruzione e servizi di criminalità organizzata. L’Ufficio del Pubblico Ministero europeo ha annunciato un totale di quattordici ricerche, senza dettagliare la loro distribuzione tra i due paesi. Egli menziona il Lussemburgo nel presunto flusso di fondi, ma non come luogo di ricerca in questa operazione.

L’Ufficio del Pubblico Procuratore europeo è responsabile delle infrazioni che interessano gli interessi finanziari dell’Unione. Ha un livello centrale in Lussemburgo e ha delegato i pubblici ministeri negli Stati partecipanti. In questo caso, gli atti investigativi sono condotti da Iași, con il supporto dei servizi nazionali. Se c’è l’accusa e il processo, saranno soggetti ai tribunali rumeni competenti. L’Ufficio del Pubblico Procuratore Europeo non è un tribunale e non pronuncia una sentenza.

Secondo l’accusa, i fatti potrebbero essere coperti da frodi, falsificazioni e riciclaggio di denaro. Queste sono le qualifiche previste nella fase dell’indagine. Rimangono presunti innocenti. Il comunicato del 27 novembre non fissa una data di giudizio o un importo destinato a essere restituito al bilancio europeo.

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