Il fuoco israeliano è segnalato vicino a Kfar Tebnit e sulla costa di Mansouri. Il Libano lancia un contratto di costruzione per quattro ospedali pubblici nel sud. La benzina e l’olio combustibile stanno calando. In Yemen, le autorità sanitarie degli Huthies riportano 11 morti in uno sciopero. In Europa, Norse Atlantic cancella tutti i voli.
Venerdì 27 novembre 2026, ore 18 Beirut. La fotografia di copertina mostra il contingente francese di UNIFIL in At Tiri nel luglio 2009. Questo è un archivio di Libnanews.
Sud Libano: nuovi scatti e nessun risultato confermato
L’Agenzia Nazionale dell’Informazione ha riferito il fuoco di artiglieria israeliana di venerdì vicino a Kfar Tebnit, nella zona di Nabatiyah, e sulla costa di Mansuri, nel distretto di Tyre. Ha anche riferito un’esplosione controllata a Qantara. Nessuna valutazione umana è stata confermata per questi incidenti. Questi rapporti sono oltre agli scioperi aerei segnalati al mattino nelle aree di Nabatiyah e Marjayoun.
Il mandato di UNIFIL scade il 31 dicembre. Questa scadenza non corrisponde alla partenza immediata di tutti i pacificatori: le Nazioni Unite hanno pianificato una fase separata di ritiro. Il Consiglio di Sicurezza non ha fermato un meccanismo per prendere il controllo.
Quattro ospedali del sud: offerte previste il 9 dicembre
Tebnine, Nabatiyé, Hasbaya e Marjayoun sono inclusi nello stesso invito al bando del Consiglio di Sviluppo e Ricostruzione. Il mercato copre gli edifici esistenti. Include il lavoro nelle vicinanze dell’emergenza a Marjayoun e la riabilitazione di impianti di ventilazione in Hasbaya e Marjayoun. In Tebnine, prevede la disposizione dei locali per un’unità di imaging, ma l’acquisto dell’apparecchio è un mercato separato.
Le aziende hanno fino a mezzogiorno il 9 dicembre per presentare le loro offerte. Il periodo previsto di 150 giorni scade dall’inizio effettivo del lavoro, non dalla presentazione delle offerte. Non è stato annunciato alcun attributo o programma di interruzione di servizio.
Carburanti: Gocce di benzina di 4.200 libbre per litro
La scala del 27 novembre fissa i 20 litri di non-piede 95 a £2,158,000 e il non-lead 98 a £2,176,000. Entrambi sono giù 84,000 sterline da martedì, o 168,000 sterline in meno per un pieno 40 litri. I 20 litri di olio combustibile goccia di 102.000 sterline a 295.000 sterline. La bottiglia di gas domestico da 10 chili rimane a 1625.000 sterline.
Yemen: undici decessi segnalati dalle autorità sanitarie degli Huthies
Le autorità sanitarie controllate da Houthi hanno annunciato venerdì che uno sciopero aveva ucciso almeno undici persone, compresi i bambini, ad Al-Turba, nello Yemen sud-occidentale. Questo bilancio rimane quello delle autorità degli Huthies e non è stato controllato in modo indipendente.
Norse Atlantic ferma le vendite e cancella tutti i voli
Il consiglio di amministrazione della controllata norvegese ha deciso di presentare una domanda di fallimento con il tribunale di Agder. Il gruppo invoca la mancanza di finanziamenti a breve termine. La procedura annunciata non si applica alla società madre quotata o alla filiale britannica, ma la cancellazione riguarda tutti i voli norreni e non viene annunciata alcuna ripresa.
Il regolatore dell’aviazione civile norvegese ha annunciato mercoledì un pagamento di 8.000 SEK al giorno dal lunedì al sabato, a partire dal 20 novembre. Esso riguardava i debiti dei passeggeri che l’azienda aveva già riconosciuto. L’importo effettivamente ricevuto e la sorte del pagamento periodico della pena nel procedimento non sono stabiliti.
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