Nawaf Salam raccolse donatori il 26 novembre. In Srifa e Zawtar al-Gharbiyé, il file di lavoro elenca le tubazioni da riparare, ma il contratto è ancora in fase di valutazione.

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Nawaf Salam raccolse donatori il 26 novembre. In Srifa e Zawtar al-Gharbiyé, il file di lavoro elenca le tubazioni da riparare, ma il contratto è ancora in fase di valutazione.

Il primo ministro Nawaf Salam si è riunito giovedì 26 novembre, donatori al Grand Sérail per fare il punto del piano nazionale per il ritorno, la riabilitazione e il ripristino dei servizi essenziali. L’incontro, che comprendeva il Ministro degli Affari Sociali Haneen Sayed e il Presidente del Consiglio per lo Sviluppo e la Ricostruzione (CDR), Mohammad Ali Kabbani, non ha portato né all’annuncio di un calendario villaggio-by-villaggio né a nuovi dati per l’alloggio riparato.

A Srifa e Zawtar al-Gharbiyé, due dei sei comuni pilota, un appalto pubblico permette di seguire una parte concreta del progetto: il restauro dell’acqua. I due comuni fanno parte della stessa offerta, ma il danno e la natura delle opere differiscono.

In Srifa, le sezioni da prendere

La diagnosi di luglio attaccata al file CDR classifica i danni alla rete di distribuzione di Srifa come moderata, con interventi concentrati in particolare vicino agli edifici distrutti e sul lavoro interrotto dalla guerra. Il file si trova a circa 2,5 chilometri dalle relative sezioni di distribuzione. Mostra anche danni visibili sul serbatoio di 300 metri cubi, senza apparente perdita durante l’ispezione. Il documento richiede ulteriori verifiche; Non costituisce oggi un certificato di approvvigionamento idrico agli abitanti.

A Zawtar al-Gharbiyé, ricollegando pompaggio al villaggio

La diagnosi trova i danni a Zawtar al-Gharbiye più gravi. La testa bene è stata distrutta durante l’indagine e i tubi che collegano il pozzo, stazione di pompaggio e serbatoio sono stati gravemente danneggiati. La lista comprende circa 900 metri di linea di collegamento e 5 chilometri di rete di distribuzione, con quantità intermedie. In un rapporto pubblicato in ottobre, le Nazioni Unite hanno riferito che il villaggio dipendeva dall’acqua consegnata da camion e non aveva ancora una soluzione per l’elettricità. L’Ordine di Malta ha documentato una risposta sanitaria e umanitaria a oltre 150 famiglie, senza il recupero delle reti pubbliche.

Alloggio: misure comuni, nessun risultato per villaggio

Il 20 agosto, Nawaf Salam aveva chiesto di accelerare l’acquisto di alloggi prefabbricati e di avviare riparazioni a case che non sono state completamente distrutte. Ha anche chiesto il coordinamento con gli Affari sociali per l’aiuto all’affitto. Le dichiarazioni pubbliche consultate non danno il numero di famiglie in Srifa o Zawtar che beneficiano di tali misure. Le opere d’acqua formano un mercato separato.

La CDR afferma che le offerte per i sei villaggi sono state presentate entro il 13 novembre e rimangono sotto valutazione. Il finanziamento è fornito dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo all’interno della Banca mondiale. Il modulo di contratto non pubblica alcun aggiudicatario o data di messa in servizio delle reti.

Archivio foto: Khiam visto da Marjayoun. Questa visione del Libano meridionale non rappresenta Srifa o Zawtar al-Gharbiyé. François El Bacha / Libnanews.

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