In Libano, non tutti i bambini rifugiati fanno parte dello stesso sistema scolastico. Gli approcci della scuola di Stato e dei dati UNRWA non coprono gli stessi spettatori.

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In Libano, un bambino siriano che chiede un posto in una scuola pubblica e un bambino rifugiato palestinese istruito dall’UNRWA non ha attraversato la stessa rete. Il rientro 2026–27 ha rinnovato una deroga per alcuni studenti siriani il cui soggiorno è regolarizzato. L’agenzia che gestisce le scuole palestinesi pubblica una recensione dell’anno scolastico precedente. Queste informazioni non dicono quanti studenti hanno trovato un posto questo autunno o quanti continuano a frequentare i corsi.

In pubblico, la registrazione dipende dal servizio effettivamente offerto

L’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha riferito il 2 ottobre che l’iscrizione degli studenti non libanesi è stata aperta per il 2026–27. Per i siriani, il Consiglio dei Ministri ha esteso un meccanismo che consente la registrazione durante alcune procedure per la regolarizzazione del soggiorno. L’UNHCR afferma che la famiglia deve essere in grado di dimostrare alla scuola che ha avviato questi passi con la Sicurezza Generale. Il Comitato raccomanda che il partito di Stato si applichi all’istituzione già frequentata o ad una scuola pubblica che fornisca la relativa gamma educativa.

Questo permesso di registrazione non significa che ogni scuola ha un posto o che tutti i fusi orari sono aperti allo stesso modo. Anche la scuola pubblica e l’istruzione tecnica o professionale non utilizzano lo stesso circuito di iscrizione. Se una famiglia si muove, il trasferimento del file, la distanza e i posti disponibili pesano sul recupero effettivo.

UNRWA non copre la stessa popolazione

Per il 2025-26, l’UNRWA ha riferito di aver iscritto 34,541 studenti in 60 scuole in Libano, dal primo all’ultimo anno del ciclo scolastico. Questo conteggio comprende 3.036 rifugiati palestinesi dalla Siria. Questi bambini appartengono alla categoria palestinese nel bilancio dell’agenzia: aggiungerli al numero di studenti siriani nella rete pubblica distorcerebbe il confronto. La figura di UNRWA è quella dello scorso anno, non un record di presenze di novembre.

L’Agenzia cita lo spostamento dei conflitti, il lavoro minorile e le sfide di protezione come fattori che indeboliscono l’istruzione. L’accesso alla rete pubblica solleva, da parte sua, la questione delle camere, la gamma educativa e la via per un’istituzione che può ospitare lo studente. Questi fattori non permettono l’assenza di un bambino da attribuire a una sola causa.

Cosa misurare dopo la scuola

Istruzione Non può aspettare ha annunciato il 20 novembre un programma per circa 59.000 bambini affetti da crisi, tra cui il recupero e l’assistenza ai trasporti. Questo numero è un obiettivo di programma, non un totale di alunni che già ritornano in classe. Al fine di confrontare la continuità tra le due reti, i sondaggi aggregati dovrebbero essere disponibili per lo stesso periodo: posti assegnati, settimane di corsi assicurati, assenze e trasferimenti prolungati. Né l’opinione dell’UNHCR sulla registrazione né il bilancio annuale dell’UNRWA fornisce questo confronto per il novembre 2026.

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