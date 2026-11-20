La Somalia dà 72 ore all’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti per lasciare il paese e richiama il suo rappresentante ad Abu Dhabi per consultazioni. Gli Emirati sostengono di aver chiuso l’ambasciata a Mogadishu nel gennaio 2026. Gli annunci del 19 novembre non hanno stabilito alcuna partenza efficace o rottura delle relazioni diplomatiche.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Giovedì 19 novembre il governo somalo ordinò all’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti di lasciare il paese entro 72 ore. Ha anche ricordato il suo rappresentante ad Abu Dhabi per le consultazioni. Il Ministero degli Affari Esteri degli Emirati sostiene che la sua ambasciata a Mogadishu era già chiusa e il suo personale diplomatico si è ritirato dal gennaio.

Mogadiscio ricorda anche il suo Ambasciatore

Il ministro dell’informazione somalo Abdulfatah Kasim Mohamud ha annunciato le due misure alla fine del Consiglio dei Ministri presieduto dal primo ministro Hamza Abdi Barre. Il governo ha anche chiesto al Ministero degli Affari Esteri di portare le sue rimostranze ad altri stati e organizzazioni internazionali. Il ministro non ha annunciato una rottura formale nelle relazioni diplomatiche.

Il ritardo di 72 ore riguarda l’ordine di Mogadiscio. L’annuncio non stabilì che l’ambasciatore degli Emirati fosse ancora in Somalia al momento della decisione, né che fosse partito da allora. Il promemoria delle consultazioni riguarda il rappresentante somalo ad Abu Dhabi e non corrisponde ad una chiusura annunciata dell’ambasciata somala.

Abu Dhabi sostiene di aver chiuso la sua missione a gennaio

In una dichiarazione rilasciata lo stesso giorno, gli Emirati condannarono l’atteggiamento del governo somalo, che considerava ostile, e lo accusarono di mescolare le sue lotte di potere interne con le relazioni bilaterali. Il Ministero degli Emirati ha dichiarato di aver chiuso la sua missione e ha ritirato il suo personale diplomatico nel gennaio 2026, citando in particolare la cancellazione di accordi bilaterali di Mogadishu. Tuttavia, ha ribadito il suo impegno a mantenere i legami con la popolazione somala, in particolare con la comunità degli Emirati.

Il ruolo delle autorità regionali al centro della controversia

Due giorni prima della riunione del governo, il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud aveva accusato gli Emirati di aver concluso accordi portuali con le amministrazioni regionali senza passare attraverso le autorità federali. Il suo governo ha descritto tali passi come una violazione della sua sovranità. Il comunicato degli Emirati respinge l’atteggiamento di Mogadiscio senza rispondere punto per punto a queste accuse. La decisione del 19 novembre aggiunge quindi misure destinate ai rappresentanti di entrambi i paesi alla controversia sugli accordi denunciati a gennaio.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews