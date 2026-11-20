Antropic ha finito la sua prima sessione a Nasdaq a $97.17, o 17,07 per cento sopra il prezzo impostato per la sua introduzione. Il titolo era iniziato a $111.50. I dati di mercato e il prospetto permettono di distinguere il prezzo di chiusura, il prodotto dell’offerta e i diritti di voto.

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Antropic ha finito la sua prima sessione a Nasdaq a $97.17 il Giovedi, 19 Novembre, o 17,07 per cento sopra il suo prezzo introduttivo $83. Il titolo del creatore di Claude, tuttavia, ha venduto quasi il 13% tra il suo primo $111.50 corso e la chiusura. Queste due varianti misurano diversi punti di partenza.

Antropico a Nasdaq: 111.50 a 97.17 dollari

Azione di classe A, quotata sotto il simbolo ANT, ha raggiunto $115.10 in sessione e ha ricevuto un minimo di $92.72, secondo la storia ufficiale di Nasdaq. Si è conclusa sotto il suo prezzo di apertura, ma al di sopra del prezzo fissato il giorno precedente per gli investitori serviti durante l’investimento iniziale. In dollari, la differenza è 14.17 dalla fornitura e 14.33 dall’apertura.

Nasdaq ha registrato 857,3 milioni di titoli scambiati durante la sessione. Questo volume conta titoli scambiati, in cui la stessa quota può cambiare le mani più volte. Non misura il numero di nuove azioni emesse o la quota di abbonati che hanno riscuoteto i loro titoli.

La prima sessione non cambia il prezzo dell’offerta

Il prospetto finale fissa l’offerta a 980 milioni di azioni di Classe A, a 83 dollari ciascuno. Ciò rappresenta 81,34 miliardi di dollari lordi, prima delle commissioni e delle commissioni. Di questo totale, 79,38 miliardi sono azioni vendute da Antropic e 1,96 miliardi da azionisti esistenti. L’azienda non tocca il prodotto di queste ultime vendite. L’aumento dei prezzi di giovedì non cambia nessuno di questi importi.

Il documento prevede anche un collocamento privato condizionale di 26 miliardi di dollari con sette partner industriali. Si tratta di una transazione separata, allo stesso prezzo unitario ma su titoli di classe N. L’importo dell’offerta pubblica non è anche il valore totale di Antropic: questa stima dipende dal numero di azioni e dagli strumenti che possono dare origine a nuovi titoli.

La sicurezza elencata è solo una classe di azioni

A Nasdaq scambio classe A azioni, ognuno dei quali dà un voto. I titoli di classe N, tenuti principalmente da partner industriali, hanno gli stessi diritti economici, ma non danno in linea di principio il diritto di voto. Il prospetto prevede inoltre che una quota di Classe F, senza diritti economici, alloca il 50,1% dei voti sulle decisioni presentate agli azionisti in generale alla struttura cofondatrice, ad eccezione dell’elezione di amministratori designati dalla Classe T.

L’inizio del commercio sul 19 ° e l’insediamento dell’offerta sono due passaggi distinti. Antropico previsto per l’insediamento venerdì 20 novembre, a condizione di condizioni normali. La chiusura della prima seduta non conferma né l’insediamento né l’esercizio dell’opzione di acquisto supplementare concessa alle banche.

Fotografia d’archival: Nasdaq schermi a Times Square, New York, 6 dicembre 2007. bfishadow / Wikimedia Commons,CC BY 2.0. Foto integer ridimensionato, vestito editoriale Libnanews. L’immagine non mostra l’introduzione di Antropic.

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